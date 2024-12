Na expectativa para a chegada do primeiro filho, a influenciadora Isabel Veloso exibiu a barriguinha de grávida para celebrar reta final da gestação

Nesta segunda-feira, 16, Isabel Veloso usou as redes sociais para celebrar a reta final de sua primeira gestação. Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, a influenciadora está a espera de Arthur, seu primogênito com o marido, Lucas Borbas.

"Quase 30 semanas por aquiiiii, aguenta coração", comemorou Isabel na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs também celebraram o momento. "Como você está um gestante radiante Isa, uma linda mamãe!", elogiou um seguidor. "O seu milagre vai chegar cheio de saúde, em nome de Jesus", declarou outro. "Logo não será apenas nós", escreveu Lucas Borbas.

Recentemente, Isabel atualizou o seu estado de saúde para os seguidores e explicou que o câncer se espalhou para o pulmão. Por conta disso, a previsão é que o bebê nasça quando ela completar 32 semanas de gestação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Veloso (@isabelvelosoo)

Isabel Veloso rebate acusações de mentir sobre o câncer

Em suas redes sociais, Isabel Veloso sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Na última quinta-feira, 12, a digital influencer abriu uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram para interagir com os fãs.

Um internauta quis saber sobre as acusações que Isabel recebe de mentir sobre seu estado de saúde. "Por que essa galera fala que teu câncer é mentira? Sinto verdade em você e desejo tudo de melhor", disse o seguidor.

Sincera, a famosa respondeu. "Porque são simplesmente um bando de ignorantes. Primeiro lugar, acham que todo paciente com câncer vai ser igual o pior caso da família que tiveram e isso varia demais para cada paciente e avanço da doença. Segundo lugar, são só ignorantes mesmo", começou ela.

Em seguida, Isabel afirmou que aparência não define nada. "Tem várias blogueiras com câncer por aqui que também estão ótimas em questão de aparência, mas eles não entendem que aparência não define se a pessoa tem câncer ou não".

Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin no início deste ano e recebeu uma expectativa de apenas seis meses de vida. Porém, o tratamento retardou o avanço da doença. Atualmente, ela está à espera de Arthur, seu primeiro filho com o marido Lucas Borbas.

Leia também:Isabel Veloso abre o coração e revela se pretende ter mais filhos