Impedida de ver o neto, Jenny Miranda se derrete por foto: 'Vovó ama'

Mãe de Bia Miranda, Jenny Miranda compartilhou uma nova foto do neto de 3 meses e deixou um recado ao herdeiro da filha

Ex-participante de 'A Fazenda 15', Jenny Miranda usou as redes sociais para falar sobre o neto, Kaleb, de 3 meses. O pequeno é filho de Bia Miranda com DJ Buarque. As duas não mantêm uma boa relação e, por isso, a influenciadora digital nunca viu o bebê pessoalmente.

Por meio de seus stories no Instagram, Jenny publicou uma foto do herdeiro de Bia Miranda usando uma roupa do personagem infantil Stitch. Impedida de conhecê-lo pessoalmente, a influenciadora se derreteu com o clique fofíssimo e deixou um recado ao neto.

"Vovó entra na internet e vê essa foto desse gostoso da vovó vestido de Stitch, gente, não aguento. Que vontade de morder essas bochechas gostosas de vovó. Coisa mais linda. Como a vovó ama", declarou Jenny Miranda em um vídeo.

Vale lembrar que Bia Miranda já falou publicamente que não permitirá que a mãe se aproxime da criança. A declaração da jovem aconteceu logo após Jenny lamentar distância do neto e demonstrar vontade de conhecê-lo pessoalmente.

"Pode falar à vontade. Você nunca vai chegar perto do meu filho. Nem do seu você cuida. Ele mora com a minha avó desde que nasceu. E o jeito que você fala com ele, a internet nem sonha, mas eu tenho vídeo aqui, se quiser que eu poste (risos)", disparou Bia Miranda, na ocasião.

Jenny Miranda conta decisão drástica para conhecer o neto

Recentemente, Jenny Miranda falou novamente sobre o grande desejo de conhecer o neto pessoalmente. No entanto, Bia Miranda, sua filha, já informou através das redes sociais que jamais permitirá que a mãe chegue perto do pequeno Kaleb.

Em agosto deste ano, em entrevista ao programa 'Chupim Metropolitana', Jenny revelou que apesar da proibição, não desistirá de se aproximar do neto. De acordo com a ex-A Fazenda, a situação será resolvida na justiça, uma vez que, como familiar de sangue, ela possui direito de conhecer a criança; confira mais detalhes!