Filhas de Neymar, Helena e Mavie, surgem brincando juntas; veja o encontro

Momento fofíssimo! Filhas de Neymar, Helena e Mavie, aparecem brincando e clique raro das duas juntinhas encanta; confira

As filhas de Neymar Jr., Helena e Mavie, surgiram juntinhas em um clique raro. Nesta quinta-feira, 10, o jogador de futebol postou uma foto das herdeiras brincando e encantou. No registro, sua primogênita com Bruna Biancardi apareceu à direita e o fruto da relação com Amanda Kimberlly à esquerda.

Esbanjando fofura, a duplinha surgiu interagindo. Mavie protagonizou o momento com um vestidinho estampado, de cor azul e branca, além de um lacinho na cabeça. Já Helena posou com um vestido jeans e também com laços na cabeça.

Pelo clique, é possível ver que elas estavam brincando e conversando. A filha de Bruna Biancardi apareceu concentrada com um brinquedinho enquanto a herdeira de Amanda Kimberlly foi fotografada olhando para a irmã.

Para quem não acompanhou, nos últimos dias, a influenciadora digital falou sobre Helena não ser excluída pelo pai. Ela esclareceu que a menina convive inclusive com a família dele. Prova disso foi a foto postada por Neymar nesta quinta-feira, 10.

Vale lembrar que, além de Mavie e Helena, o jogador é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas. Além deles, o atleta espera o nascimento de Mel com Bruna Biancardi.

Bruna Biancardi passa tarde com missionária em meio à polêmica de Neymar

Nas últimas semanas, a influencer Bruna Biancardi, de 30 anos, publicou uma foto de sua filha, Mavie, de um ano, fruto do relacionamento com Neymar Jr., sentada no colo da amiga, a missionária Adenácia Anastasia. Ela é apontada como peça-chave para a reconciliação da influencer com o futebolista após a traição do jogador em junho de 2023.

No registro publicado nos stories de seu perfil no Instagram, Bruna mostrou o passeio da tarde, que incluiu uma aproximação à natureza e aos animais. Adenácia aparece com a criança no colo, dirigindo um carrinho de golfe em meio à paisagem com cavalos por perto

De acordo com o jornal Extra, em 2024, Adenácia teria sido uma das peças-chave para a reconciliação de Neymar e Bruna após o jogador ter confessado a infidelidade em junho de 2023, quando a então noiva estava grávida de Mavie.

Adenácia, inclusive, é apontada com uma das melhores amigas de Rafaella Santos, irmã do atleta. Essa relação teria a aproximado da influenciadora.

