Jenny Miranda conta decisão drástica para conhecer o neto: 'Tenho direito'

Mãe de Bia Miranda, Jenny Miranda revelou que não desistirá de conhecer o neto mesmo após a filha a impedir de vê-lo; entenda

Ex-participante de 'A Fazenda 15', Jenny Miranda falou novamente sobre o grande desejo de conhecer o neto pessoalmente. Nos últimos dias, Bia Miranda, sua filha, informou através das redes sociais que jamais permitirá que a mãe chegue perto do pequeno Kaleb, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque.

Agora, em entrevista ao programa 'Chupim Metropolitana', Jenny revelou que apesar da proibição, não desistirá de se aproximar do neto, que está com 2 meses atualmente. De acordo com a ex-peoa, a situação será resolvida na justiça, uma vez que, como familiar de sangue, ela possui direito de conhecer o herdeiro de Bia Miranda.

"Existe uma lei que eu posso entrar na justiça para ver o meu neto. Eu posso, ele é meu sangue. Eu tenho direitos, posso vê-lo. Assim como um pai tem direito de ver um filho, eu tenho direito de ver o meu neto. Ela não pode proibir. Pode não gostar, mas eu posso entrar com esse pedido…", explicou Jenny na noite de quinta-feira, 29.

Em seguida, a influenciadora digital contou que para evitar maiores problemas, respeitou o tempo de puerpério da filha. "Eu só estava esperando ela terminar o resguardo, para não secar o leite e falar que a culpa foi minha. Mas, pelo jeito, o resguardo já quebrou bastante, né?", disse ela.

"Então, agora posso entrar juridicamente para poder fazer a visitação do meu neto, que inclusive está doente e com o pai", completou Jenny Miranda. A famosa ainda esclareceu melhor a lei mencionada anteriormente.

"É sangue, não pode proibir. A avó existindo, a criança não pode crescer sem saber", declarou. Por fim, Jenny ressaltou que o neto não tem culpa de sua relação conturbada com Bia Miranda. "Ele tem que crescer e saber que eu procurei por ele, que tentei fazer de tudo para vê-lo e estar perto", concluiu.

A norma citada por Jenny Miranda trata-se da Lei nº 12.398, parágrafo único do artigo 1.589 do Código Civil, inciso VII do art. 888 do Código de Processo Civil, que estende aos avós o direito de visita aos netos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metropolitana FM (@metropolitanafm)

Bia Miranda assume novo romance após término com DJ Buarque

Na última quarta-feira, 28, Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e contou algumas curiosidades de seu namoro com Bia Miranda. Ele começou explicando como conheceu a influenciadora; confira mais detalhes!