Jenny Miranda lamenta nunca ter visto o neto, filho de Bia: 'Infelizmente'

Em meio à nova polêmica com a filha, Bia Miranda, Jenny Miranda fez um breve desabafo ao revelar que nunca viu o neto pessoalmente

Ex-participante de 'A Fazenda 15', Jenny Miranda usou as redes sociais na madrugada de terça-feira, 27, para compartilhar um breve desabafo a respeito de sua relação conturbada com a filha, Bia Miranda. Durante um bate-papo com os seguidores, a influenciadora lamentou não ter conhecido o neto, Kaleb, de 2 meses.

Através de seus stories no Instagram, Jenny revelou que só vê o pequeno por rede social. "Infelizmente, pessoalmente, não. Somente pelo Instagram", relatou ela ao ser questionada por um internauta sobre a proximidade com o bebê.

Em seguida, outro seguidor enviou outra mensagem à famosa em relação ao herdeiro de Bia Miranda: "Que dia feliz será quando você carregar o seu netinho". Jenny, por sua vez, respondeu: "Não vejo a hora".

++ Bia Miranda assume novo romance após término com DJ Buarque

Jenny Miranda ainda falou brevemente sobre os últimos acontecimentos envolvendo a filha. "Muita coisa vai vir à tona ainda! O importante é que eu, Deus e quem convive comigo sempre souberam a verdade. Fui julgada, esculachada. Porém, Deus honra. Nenhuma mentira fica escondida para sempre e nenhuma verdade fica sem aparecer, pode demorar o tempo que for!", finalizou a ex-peoa.

Vale lembrar que, recentemente, ela se envolveu em uma nova polêmica com Bia Miranda. Na ocasião, a influenciadora acionou a polícia à casa da jovem, alegando violência doméstica por parte do então namorado da filha, DJ Buarque - os dois, que estão separados, negaram as acusações.

Jenny Miranda fala sobre o neto, Kaleb - Reprodução / Instagram

Bia Miranda se irrita com piada sobre novo namorado

A influenciadora digital Bia Miranda usou as redes sociais para publicar um breve desabafo a respeito de questões envolvendo sua vida pessoal. Em seu perfil no X, antigo Twitter, a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record, se manifestou após o humorista Rafael Portugal comentar sobre uma atitude de Samuel Sant'anna, seu novo namorado.

Para quem não acompanhou, Bia assumiu publicamente um novo romance com Samuel, mais conhecido na internet como Gato Preto. A confirmação do relacionamento veio logo após o influenciador e a jovem mudarem o status de relacionamento para 'casados' no Facebook.

Já nesta segunda-feira, 26, o companheiro de Bia Miranda passou a responder alguns homens que estavam enviando mensagens privadas para a famosa; confira mais detalhes!