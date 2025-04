Eliezer conta como foi a primeira vez do filho caçula em festa: 'Fiquei impressionado'

Viih Tube e Eliezer celebraram os 2 anos de Lua com festa luxuosa. Eo caçula, Ravi, de 4 meses, saiu de casa pela primeira vez para um evento

A influenciadora digital Viih Tube e o influenciador digital Eliezer celebraram o aniversário de dois anos da filha, Lua Di Felice, com uma festa luxuosa nesta quarta-feira, 9. E a festa também foi especial para o caçula do casal, Ravi, de quatro meses, que saiu de casa pela primeira vez.

Em uma publicação nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 10, o ex-BBB contou que o herdeiro costumava ir apenas para consultas. "Ontem foi a primeira vez que o príncipe saiu de casa. Na verdade, não. Ele saiu de casa para ir ao pediatra, ao médico, mas assim, nunca tinha ido em festa nem nada", relatou ele.

Em seguida, falou sobre o comportamento do filho. " Mas ontem ele mandou muito bem. Primeira vez que ele viu gente. Ele só tinha visto a família dele. Nunca tinha visto tanta gente junta, e ficamos pensando como ele iria reagir. Ele reagiu super bem. Super tranquilo. Muito tranquilo".

E complementou: "E eu fiquei impressionado porque ele nunca tinha visto flash, câmera, tanta foto, música alta, tanta gente junta. A gente preserva bastante, e é tudo muito devagar e aos poucos. E ontem foi vídeo, foto, calor e ele de terno."

Como foi a festa?

O evento aconteceu em um buffet em São Paulo e contou com a presença de amigos famosos da família, incluindo vários ex-BBBs. . O tema era a boneca Barbie Sereia, que é a preferida da aniversariante. O bolo de aniversário seguiu a temática de fundo do mar com vários detalhes feitos em pasta americana e com muitas cores.

Para a ocasião especial, Mãe e filha usaram looks inspirados na Barbie com vestidos na cor pink e muitos detalhes fofíssimos. Enquanto isso, pai e o filho, Ravi, usaram looks de Ken, que é o namorado da boneca.

