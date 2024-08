Graciele Lacerda se desespera ao mostrar ultrassom e receber 'revelação'

Organizando chá revelação, Graciele Lacerda se desespera após mostrar ultrassom em sua rede social e receber 'revelação' dos seguidores

Grávida de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda e o amado ainda não sabem o sexo do bebê, pois, estão organizando um chá revelação para descobrirem se é menino ou menina. Nesta quinta-feira, 22, a influenciadora então tomou um susto ao quase revelar sem querer após exibir a imagem do ultrassom.

Em sua rede social, a empresária do ramo da saúde compartilhou com os seguidores o momento em que foi fazer o exame de imagem e celebrou que está tudo bem com o bebê, inclusive, ele está maior e crescendo bastante. Depois de exibir como ele está, a famosa começou a receber mensagens dos fãs alegando que viram um sinal de que o feto seria menino.

Graciele Lacerda então ficou desesperada ao quase realizar a revelação do sexo dessa maneira e procurou seu médico. "Gente, vocês me deixaram tão em dúvida, que eu mandei o print pro meu médico e olha o que ele me respondeu... eu tava tranquila até ontem, não queria ter certeza de nada, nem de menina nem de menino, mas depois que vocês encheram meu direct que viram o saquinho e aí eu voltei e comecei a enxergar o saquinho, aí eu fiquei nervosa, ansiosa", contou.

É bom lembrar que a noiva do cantor engravidou na sétima tentativa. A musa fitness fez fertilização in vitro por Zezé Di Camargo ter feito vasectomia. Por ter tomado a decisão de ser mãe apenas depois dos 40 anos, a influenciadora enfrentou maior dificuldade e explicou que só tinha apenas três óvulos na última tentativa, optando por ter colocado apenas um, o qual vingou e resultou na tão esperada gravidez.

Graciele Lacerda fala de abortos anteriores à gestação

Depois do longo processo para conseguir engravidar, Graciele Lacerda contou aos seguidores como estava se sentindo e revelou que ainda não tinha se aconstumado com a ideia. A influenciadora e o marido procuraram pela técnica de FiV, por causa da vasectomia feita por Zezé antes do casal pensar em ter filhos.

A esposa de Zezé contou que demorou para entender a gravidez em decorrência dos abortos sofridos por ela ao longo do processo, contando que teve muito medo:

"Passei por muitas tentativas e situações e, enquanto não completasse esses três meses, estava com muito medo, muito receio. Às vezes, colocava a mão na barriga e falava que não tinha mais ninguém ali. Então, foi um sofrimento para mim, não consegui curtir, não consegui ficar feliz, só ficava preocupada e ansiosa".