Grávida de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda mostra ultrassom do bebê

Grávida de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda foi a uma consulta de rotina e fez questão de compartilhar uma foto do ultrassom do bebê

Desde que anunciou que está à espera do primeiro filho com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda tem compartilhado todos os momentos desta fase especial.

Nesta quarta-feira, 21, a famosa foi a um exame rotina e fez questão de mostrar em seu Instagram Stories uma foto do ultrassom do bebê. "Baby Camargo-Lacerda está bem, graças a Deus. Vamos seguindo", escreveu ela.

Além disso, Graciele já acha que o baby será parecido com o papai. "Ele está sorrindo! Tem uma expressão de que está sorrindo. Parece que ele está bicudo. Estou achando que tem a boca do Zezé", contou a mamãe coruja.

Além disso, Graciele perguntou ao médico se já era possível ver o sexo, mas ele respondeu que não. O casal planeja realizar um Chá Revelação no próximo final de semana.

Chá Revelação

À espera do primeiro filho com Zezé Di Camargo, a influenciadora digital Graciele Lacerda não esconde a ansiedade para descobrir o sexo do bebê. Após revelar alguns detalhes do chá revelação intimista, a companheira do cantor sertanejo contou aos seguidores a data do evento tão aguardado.

Em seus stories no Instagram, Graciele explicou que já faria a prova final do vestido escolhido para a ocasião especial. Além disso, ela também contou que receberá seus familiares nos próximos dias.

Bastante alegre, a influenciadora disse que o chá revelação acontecerá neste fim de semana. Sem compartilhar muitos detalhes, ela explicou que prefere manter algumas informações em segredo, uma vez que existem pessoas que desejam o mal.

"Hoje eu chego em São Paulo e já vou direto provar meu vestido do chá, que já é este fim de semana. Eu não queria falar muito porque a gente fica meio traumatizado. É tanta maldade", declarou a noiva de Zezé Di Camargo. O cantor, inclusive, reservou o fim de semana exclusivamente para o evento familiar.

"No sábado e no domingo, o 'Mô' não tem show por causa do evento. A agenda foi fechada. No sábado, minha família já começa a chegar. Vai ser muito gostoso. Todo mundo ansioso para saber se é menino ou menina", disse Graciele Lacerda. "Acho que no momento da revelação a gente vai fazer um 'ao vivo'", completou ela.