Graciele Lacerda revela que já sofreu abortos antes da atual gestação

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda comove ao falar sobre as perdas gestacionais que teve ao longo do tempo em que tentou engravidar

A influenciadora digital Graciele Lacerda, que é noiva do cantor Zezé Di Camargo, surpreendeu ao contar que sofreu abortos antes de conseguir engravidar do seu primeiro filho. Em uma declaração nas redes sociais, ela foi questionada sobre abortos e disse que já teve que fazer a curetagem em duas ocasiões.

O assunto começou quando ela contou que demorou para acreditar que estava realmente grávida - ela engravidou por meio da fertilização in vitro e já está com três meses de gestação. "Até agora não caiu a minha ficha, não sei se é pelo fato de eu estar receosa, com medo, ainda estava com muito medo. Passei por muitas tentativas e situações e, enquanto não completasse esses três meses, estava com muito medo, muito receio. Às vezes, colocava a mão na barriga e falava que não tinha mais ninguém ali. Então, foi um sofrimento para mim, não consegui curtir, não consegui ficar feliz, só ficava preocupada e ansiosa", afirmou.

Então, Graciele falou sobre a sensação de passar pela curetagem. "Eu fiz curetagem duas vezes. Uma das vezes que implantei, foi para o lugar errado e, por isso, tive que tirar. Tinha coração, tinha tudo. Daí tive que fazer a curetagem. Foi a primeira vez que entrei na clínica. Lembro disso até hoje. Todo mundo entra para ter neném, mas eu entrei para tirar. Quando passei no corredor para fazer o procedimento, vi só plaquinhas de bebês que tinham nascido, daí foi um chororô. Eu entrei na sala chorando muito porque estava indo tirar. Então, foi algo bem difícil para mim", afirmou.

O anúncio da gravidez

O anúncio da gravidez de Graciele Lacerda foi feito por meio de um vídeo especial nas redes sociais, no qual ela e o noivo, Zezé Di Camargo, contaram sobre a alegria da gestação. "A vida nem sempre é fácil, todos nós enfrentamos momentos que exigem superação e fé. Houve tempos em que eu me sentir perdida sem saber qual seria o próximo passo ou se realmente deveria dar o próximo passo. Mas em todos esses momentos a minha fé em Deus me manteve firme. A minha fé em Deus me guiou, norteou. Mesmo sem compreender, eu apenas aceitava e caminhava ", começou ela no vídeo.

Zezé também falou sobre o assunto. "Eu acredito que tudo acontece no tempo certo. Deus tem um plano, mesmo quando não sabemos, ele está guiando para caminhos maiores. Hoje queremos comemorar com vocês uma benção incrível. Que Deus colocou nas nossas vidas. Depois de tanto tempo, oração e esperança, finalmente chegou o momento certo pra uma nova vida florescer".

Em seguida, Graciele anuncia: "Estou grávida! Esse é o nosso milagre. A prova de que Deus sempre sabe o que é melhor pra nós e que o tempo dele é perfeito. Esse é o começo de uma nova jornada e estou muito empolgada para compartilhar com vocês. Nunca perca a esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando em algo lindo para você e, no tempo certo, você verá a graça em sua vida", encerrou.