Lucas Guedez mostra banquete servido por Virginia na maternidade

Após Virginia fechar andar da maternidade para nascimento de José Leonardo, Lucas Guedez mostra banquete servido para os hóspedes no local

O influenciador Lucas Guedez é um dos convidados de Virginia Fonseca para acompanhá-la na maternidade após o nascimento de José Leonardo no último domingo, 08. Com um andar todo fechado e personalizado, a apresentadora do SBT está recebendo amigos e familiares para conhecerem seu caçula.

Por terem reservado todo o andar, a famosa e Zé Felipe estão hospedando os mais próximos nos quartos e Lucas Guedez foi um dos escolhidos. Com um cômodo para ele, cheio de lembrancinhas e mimos, o companheiro da empresária no Sabadou, do SBT, ficou pasmo com a recepção luxuosa e depois de exibir alguns detalhes do local, ele revelou um dos banquetes servidos para os presentes.

Na parte da tarde, o amigo de Virginia Fonseca mostrou que diversos salgados, doces e outros quitutes foram colocados para as pessoas se servirem. "Gente, sério...", falou sobre ter ficado com água na boca ao ver a diversidade disposta no local.

Para quem não viu, a empresária não apenas fechou o local para seus convidados, mas também fez toda uma decoração temática nas paredes. O espaço recebeu papeis e enfeites no estilo de fazenda e cavalos, algo muito parecido com o quarto de José Leonardo na mansão.

Virginia Fonseca relata questão do filho recém-nascido

Nascido no último domingo, 08, o filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, vem encantando com suas bochechas fofas e além desse detalhe a influenciadora chamou a atenção para mais uma característica de seu caçula.

Sempre de olhinhos fechados, o bebê, segundo a empresária, está preguiçoso e ainda não abriu os olhos totalmente. Usando um look verde personalizado, o herdeiro da famosa então foi gravado em mais um soninho e ela se divertiu. Veja os novos cliques de José Leonardo aqui.