Virginia revela que sua barriga já está desenhada uma semana após o parto

Após mais de uma semana do nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca revela que sua barriga já está com desenho; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca está mostrando dia a dia como está sua barriga após o nascimento de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo. Nesta segunda-feira, 16, oito dias depois do parto do caçula, a empresária revelou como está a situação de seu abdômen.

No banheiro de sua suíte, a apresentadora do SBT fez a foto no espelho levantando a camiseta do pijama e mostrando como sua barriga desinchou bastante. Inclusive, a nora de Leonardo mostrou que o desenho da região já está voltando.

"Oito dias pós-parto", escreveu Virginia Fonseca, que já fez lipoaspiração um tempo antes de engravidar de sua primeira filha, Maria Alice.

É bom lembrar que a famosa está amamentando José Leonardo. Apesar de não ter conseguido dar seu leite por mais de um mês para a primogênita e Maria Flor, a esposa de Zé Felipe por enquanto está compartilhando momentos de calmaria ao amamentar o caçula.

Desde o nascimento de seu primeiro menino, a influenciadora tem relatado uma questão com o pequeno. Virginia Fonseca contou que tem tido que acordá-lo para mamar e que isso é um "problema" com o recém-nascido.

Virginia usa carro para se locomover em sua mansão

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou que está tendo que usar um de seu carros para se locomover em sua gigantesca mansão em Goiânia. Neste domingo, 15, a famosa se gravou no veículo indo até seu salão de beleza particular.

Até uns dias antes do nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, a apresentadora do SBT ia até o local a pé. Ela subia os inúmeros degraus até a parte de cima da propriedade, contudo, agora com os pontos da cesariana, a empresária não está podendo fazer esforços. Veja mais o que aconteceu aqui.