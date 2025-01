Filho de Carol Celico rouba a cena em fotos de mesversário: 'Nosso amor'

A empresária e influenciadora digital Carol Celico postou novas fotos do filho caçula, Rafael, que completou 8 meses nesta quarta-feira (15)

CarolCelico usou as redes sociais para comemorar mais um mês de vida de seu filho caçula, Rafael. O menino, fruto de seu casamento com Eduardo Scarpa completou oito meses de vida nesta quarta-feira, 15.

Para comemorar a data especial, a empresária e influenciadora digital postou em seu Instagram uma sequência de fotos do pequeno todo sorridente ao lado dos papais. Além disso, ela mostrou que Rafael usou um lindo macacão amarelo, combinando com seu bolo.

Já na legenda, Celico se declarou para o herdeiro. "Rafael 8 meses | dia 15 é sempre dia de celebrar a vida do nosso amor. Que Deus te proteja e guarde, te dê bênçãos sem fim por todos os dias da sua vida, e onde você tocar suas mãos prosperará! Te amamos muito!", escreveu ela, que também é mãe de Luca, de 16 anos, e Isabella, de 13, frutos de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká.

Recentemente, Carol encantou ao mostrar o filho com um look de banho para curtir o dia ensolarado na piscina. "Final de semana do jeitinho que amamos: cheio de amor, risadas e momentos inesquecíveis em família! Aproveitamos para viajar só nós 3 e curtir muito intensamente cada minuto com nosso amor Rafael", disse a influencer na ocasião.

Confira:

Carol Celico explica rumores sobre o ex, Kaká

A empresária e influenciadora digital Carol Celico respondeu pergunta de fã sobre uma suposta declaração a respeito do seu ex-marido, o jogador de futebol Kaká. Um seguidor relembrou a repercussão de uma entrevista dela na qual ela teria dito que seu casamento com Kaká teria sido “perfeito demais”. Então, ela negou que deu a declaração.

O fã perguntou: "Seu ex era perfeito demais? Explica essa colocação?". Por sua vez, Carol disse: "Nunca existiu essa frase, nunca existiram essas aspas, ou uma entrevista em que falo isso. Foi aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto, uma invenção maldosa que viralizou. Nunca falei isso, meio óbvio que eu nunca falei isso... Mas mesmo assim tive que fazer uma nota oficial. Até hoje tem gente que acha que eu falei isso", afirmou. Saiba mais!

