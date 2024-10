Carol Celico mostra momentos com o marido e os filhos: 'Família linda'

A empresária e influenciadora digital Carol Celico encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos com o marido e os três filhos

Carol Celico usou as redes sociais nesta sexta-feira, 18, para dividir com seus seguidores alguns registros da primeira quinzena de outubro.

Além de compartilhar alguns momentos ao lado do marido, Eduardo Scarpa, e do filho deles, Rafael, de cinco meses, a empresária também surgiu com os filhos mais velhos, Luca, de 16 anos, e Isabella, de 13, frutos de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká, de quem se separou em 2015.

"October dump. Primeira quinzena de outubro...", escreveu a influenciadora digital ao publicar as imagens no feed do Instagram.

Os fãs reagiram nos comentários. "Família linda!! Quantos registros maravilhosos", disse uma seguidora. "Amei esse dump", falou outra. "O Rafa era a cara da Bella, mas agora está o pai", observou uma fã. "Que família encantadora", comentou mais uma.

Vale lembrar que Rafael, o filho caçula de Carol Celico, completou cinco meses no dia 15 de outubro. Na ocasião, ela compartilhou cliques inéditos do herdeiro e mostrou que ele estava usando um macacão estiloso, que combinava com a decoração de seu bolo de mesversário. Ao mostrar as imagens, a mamãe se declarou.

"5 meses desse bebê já bem grandinho, alegre e observador. Aos poucos já conseguimos conhecer alguns traços da personalidade desse presente que Deus nos deu. Que os anjos estejam te protegendo e que Deus nos capacite todos os dias para sermos os melhores pais, e a melhor família para você! Te amamos muito, Rafael!", disse a empresária.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por | CAROLINE CELICO (@cacelico)

Carol Celico mostra o filho com os animais de estimação

Recentemente, a empresária e influenciadora digital Carol Celico encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito de seu filho caçula, Rafael, de quatro meses, fruto de seu casamento com Eduardo Scarpa.

Em seu perfil oficial no Instagram, a mãe de Luca e Isabella se derreteu ao mostrar o herdeiro sentado em um sofá na companhia de dois cachorrinhos. "Tem um mocinho sentado na sala. Quem aguenta? Deus te abençoe, meu filho!", disse ela. Veja a foto!