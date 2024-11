Carol Celico encanta ao mostrar o filho na piscina: 'Momentos inesquecíveis'

A empresária Carol Celico encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos curtindo o dia na piscina com o filho caçula e o marido

Carol Celicoexplodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 25, ao compartilhar cliques inéditos ao lado do filho caçula, Rafael, de seis meses, e do marido, Eduardo Scarpa, durante uma viagem realizada no fim de semana.

Nas fotos postadas no feed do Instagram pela empresária e influenciadora digital, os três aparecem aproveitando o dia ensolarado em uma piscina. O menino acabou roubando a cena ao surgir com look de banho e chapéu.

Em outras imagens, Carol, Eduardo e Rafael aparecem curtindo a natureza, ao lado de um cavalo, em uma quadra de tênis e passeando em outras áreas do local que estavam hospedados. "Final de semana do jeitinho que amamos: cheio de amor, risadas e momentos inesquecíveis em família! Aproveitamos para viajar só nós 3 e curtir muito intensamente cada minuto com nosso amor Rafael", contou a famosa na legenda da publicação.

Vale lembrar que Carol Celico também é mãe de Luca, de 16 anos, e Isabella, de 13, frutos de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká, de quem se separou em 2015. Recentemente, a empresária mostrou momentos ao lado dos três filhos e o marido.

Como foi a comemoração do mesversário do filho caçula de Carol Celico?

No dia 15 de novembro, Rafael completou seis meses de vida e para comemorar a data especial, Carol Celico tirou novas fotos do herdeiro.

Para os registros, o menino surgiu usando um macacão azul-escuro, que combinou com seu bolo. Ao mostrar Rafael todo sorridente, a empresária se declarou para ele. "6 meses do amor das nossas vidas. Rafael, nosso anjinho enviado por Deus! Obrigada por ter nos escolhido, obrigada, Senhor, por essa benção de sermos pais e a família do Rafael! Deus te abençoe, meu filho!", disse a mamãe na publicação.

