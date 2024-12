“Perfeito demais”? Carol Celico explica rumores sobre o ex, Kaká

Carol Celico é questionada sobre rumores de que teria dito que o casamento com o ex-marido, Kaká, seria “perfeito demais”. Saiba a resposta dela

A empresária e influenciadora digital Carol Celico respondeu pergunta de fã sobre uma suposta declaração a respeito do seu ex-marido, o jogador de futebol Kaká. Um seguidor relembrou a repercussão de uma entrevista dela na qual ela teria dito que seu casamento com Kaká teria sido “perfeito demais”. Então, ela negou que deu a declaração.

O fã perguntou: “Seu ex era perfeito demais? Explica essa colocação?”. Por sua vez, Carol disse: "Nunca existiu essa frase, nunca existiram essas aspas, ou uma entrevista em que falo isso", afirmou.

E completou: "Foi aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto, uma invenção maldosa que viralizou. Nunca falei isso, meio óbvio que eu nunca falei isso... Mas mesmo assim tive que fazer uma nota oficial. Até hoje tem gente que acha que eu falei isso".

O que Carol Celico disse do casamento com Kaká?

A entrevista de Carol Celico foi publicada no jornal The Sun, um tabloide britânico, e ela relembrou o que sentiu na época em que decidiu se separar de Kaká.

"Nada de ruim estava acontecendo, então por que tive que terminar? Por que eu não estava feliz? Eu me via mais fracassada como pessoa, porque eu estava em um casamento com uma pessoa muito boa, uma pessoa honesta, um bom pai", afirmou ela. Na legenda de uma das fotos, o jornal colocou a legenda assim: "Caroline disse que se separou de Kaká porque ele era 'perfeito demais'". E apenas a legenda repercutiu no Brasil.

Quando Kaká e Carol Celico se separaram?

Kaká e Carol Celico ficaram juntos entre 2005 e 2015. Eles tiveram dois filhos, Lucca e Isabella, juntos e se separaram após crise em 2014.

Hoje em dia, Celico é casada com Eduardo Scarpa e teve mais um filho, Rafael. Por sua vez, Kaká se casou com Carol Dias e teve mais duas filhas, Esther e Sarah.