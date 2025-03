Filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda surge fofíssima em nova foto

Esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda dividiu uma foto encantadora ao lado da pequena Clara, filha do casal; veja

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou o público na manhã desta sexta-feira, 28, ao compartilhar uma nova foto fofíssima da filha, Clara Lacerda Camargo. A pequena, que completou 3 meses recentemente, é fruto de seu casamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

Em suas redes sociais, a esposa do artista publicou um registro ao lado da bebê, que foi clicada pela mamãe coruja fazendo pose para a câmera. Esbanjando fofura, Clara surgiu usando uma roupinha em tom de verde claro e um laço com brilhos na cabeça.

"Um lindo dia, titios e titias!", escreveu Graciele na legenda da imagem. Nos últimos dias, a famosa dividiu com os seguidores alguns detalhes da festinha de mesversário feita especialmente para a pequena. Desta vez, o evento intimista contou com o tema da animação 'Pocahontas'.

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda roubou a cena ao surgir fantasiada com a roupa da protagonista. "Compartilhando com as titias e os titios o nosso álbum do terceiro mêsversário da Clara! Nossa Pocahontas arrasou!!", escreveu a influenciadora.

Quem marcou presença na festinha foi a cantora Wanessa Camargo, irmã e madrinha de Clara. A artista também compartilhou com o público um álbum de fotos especiais ao lado da caçula da família.

Confira a foto de Clara com a mãe, Graciele Lacerda:

Graciele Lacerda divide nova foto com a filha - Reprodução/Instagram

A 1ª vez da filha de Zezé Di Camargo na fazenda

Recentemente, a esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, falou sobre a primeira vez da filha deles, Clara Lacerda Camargo, na fazenda É o Amor. Após curtirem algumas semanas na propriedade, a influenciadora digital compartilhou a emoção que sentiu ao levar a herdeira para o local.

Após várias tentativas para engravidar e gerar a menina na sétima, a empresária contou que diversas vezes foi para a fazenda após enfrentar momentos difíceis. Graciele Lacerda contou que ali foi seu refúgio durante as perdas e que ter Clara ali com ela foi a realização de um sonho; confira detalhes!

