Graciele Lacerda se emociona ao mostrar como foi 1ª vez da filha na fazenda

Após várias tentativas para engravidar, Graciele Lacerda se emociona ao levar Clara pela primeira vez na fazenda; confira o desabafo

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, falou sobre a primeira vez da filha deles, Clara Lacerda Camargo, na fazenda É o Amor. Após curtirem algumas semanas na propriedade, a influenciadora digital compartilhou a emoção que sentiu ao levar a herdeira para o local.

Após várias tentativas para engravidar e gerar a menina na sétima, a empresária contou que diversas vezes foi para a fazenda após enfrentar momentos difíceis. Graciele Lacerda contou que ali foi seu refúgio durante as perdas e que ter Clara ali com ela foi a realização de um sonho.

"Hoje quero compartilhar com vocês alguns momentos que vivemos durante nossas férias. Estar na fazenda sempre foi especial, mas desta vez foi indescritível! Esse lugar sempre foi o meu abrigo, meu refúgio . Era pra lá que eu fugia nos momentos mais difíceis, nas perdas que doíam em silêncio dentro de mim, nas incertezas que só o meu coração sabia carregar. A fazenda foi, por muito tempo, o cenário onde eu me recolhia para tentar curar feridas que ninguém via, mas que sangravam por dentro", começou dizendo.



"Mas dessa vez… tudo foi diferente. Voltar à fazenda com Clara nos meus braços foi como respirar fundo pela primeira vez depois de muito tempo e sentir que a vida ganhou um novo sentido — maior do que tudo e todos. Acredito que foi a materialização de uma promessa, de uma vitória, de um sonho que agora tem nome e olhos que me olham todos os dias", continuou.

Por fim, ela falou mais sobre a experiência divina: "Ali, vivi dias de paz, alegria verdadeira e profunda gratidão. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Pode levar tempo, pode doer, mas o propósito sempre se realiza. Clara é a prova viva disso".

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda falou sobre a forte semelhança de Clara Lacerda com o avô, Francisco Camargo. A esposa do sertanejo contou que isso para ela é mais um sinal divino envolvendo a filha.

Filha de Graciele e Zezé completou dois meses

No dia 25 de fevereiro, a filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo completou dois meses. Como já dito pela mãe, Clara terá a cada mês uma festinha com tema de princesa. Depois de comemorar o primeiro mês com Moana, a bebê foi vestida de Mulan.

Na fazenda, a influenciadora digital chamou uma decoradora para montar uma mesa com o tema do filme. Além de balões, flores de cerejeira, a decoração foi completada com várias lembrancinhas e docinhos.

Em seus stories, a esposa do sertanejo exibiu os detalhes da festinha e também como foram os mimos disponíveis para os presentes no pequeno evento.

Vale lembrar que, nas últimas semanas, a bebê viajou pela primeira vez no avião da família para fazer sua estreia na fazenda. Para a ocasião, a mamãe de primeira viagem escolheu mais um look especial.