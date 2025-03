Zezé Di Camargo encanta ao mostrar a neta com Clara: 'Minha princesinha'

No aniversário da neta, Zezé Di Camargo encanta ao mostrar uma foto da menina com a filha caçula dele, Clara; veja o clique fofo das meninas

A neta de Zezé Di Camargo, Julia, está fazendo aniversário nesta segunda-feira, 17, e recebeu uma declaração do sertanejo na rede social. Com uma foto da neta caçula com sua herdeira mais nova, a bebê Clara Lacerda Camargo, o artista se declarou.

O famoso então falou sobre filha de Camilla Camargo ser sua única neta menina e como ela traz muita alegria para a família deles. "Hoje é um dia mais do que especial! Estamos comemorando o aniversário da minha princesinha, da caçulinha das minhas netas, da única mulherzinha entre meus netos. Você traz tanta alegria para a nossa família, com seu jeitinho encantador e essa voizinha que é, sem dúvida, a mais charmosa do Brasil!", começou dizendo.



E continuou: "Minha fofa, que Deus te abençoe sempre, te encha de luz, paz e felicidade. Que Ele guie cada passo seu e te proporcione uma vida repleta de momentos incríveis. O mais importante é que você seja sempre muito feliz! Um beijo enorme do vovô. Fica com Deus! Te amo, meu amor!".

Nos comentários, Camilla Camargo mandou um recado para o pai, que está na fazenda curtindo suas férias com Graciele Lacerda e Clara. "Vovô estamos morrendo de saudade. Se eu for cantora como você (com essa voz rouca) imagina só hahahaha te amamos demais", disse a atriz.

