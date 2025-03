Mariana Nunes revela que está grávida de gêmeos: 'Desenhando a minha família'

A atriz Mariana Nunes, de 'Todas as Flores', mostrou a barriguinha de gravidez ao contar que está à espera de gêmeos aos 44 anos

A atriz Mariana Nunes surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira, 31, ao revelar que está grávida de gêmeos. A novidade foi compartilhada pela artista através de seu perfil oficial nas redes sociais.

Junto com a notícia, Mariana, de 44 anos, também mostrou pela primeira vez a barriguinha da gestação. Intérprete de Judite em 'Todas as Flores', novela do GloboPlay, a famosa contou que a gravidez se deu por fertilização in vitro (FIV) e acrescentou que se trata de maternidade solo.

"Ainda é tudo muito novo e misterioso, e acho que, a partir de agora, vai ser assim para sempre. Tô desenhando a minha família do meu jeito, no tempo do meu possível, com o meu próprio amor adubado por mim. Solo. 44 anos, menopausa, ovodoação, FIV, produção independente", iniciou.

"Uma trajetória, até então, desconhecida por mim e por muita gente. Vontade, pesquisa, insistência, cansaço, muito hormônio, frustração, tentativas, mais frustração, um positivo, uma solidão absurda, silêncio, medo, depressão… e lá se foi o primeiro trimestre… Graças! Pec [a cachorra] foi promovida a irmã mais velha dos bebês que estão chegando!", completou a atriz.

Mariana Nunes reflete sobre seu lugar de referência na TV

Será que isso tem dedo da Zoé? É claro que não! O sucesso de Mariana Sousa Nunes em Todas as Flores, novela do Globoplay, é fruto de anos de dedicação máxima. A atriz brilhou na pele de Judite, ganhou bordão que caiu na boca do povo nas ruas e nas redes sociais, e agora colhe os louros de mais uma empreitada de sucesso.

"É surpreendente, meio inexplicável. Estou só fazendo um trabalho, mas está sendo visto por um monte de gente. Televisão te dá muita visibilidade”, declarou a artista em entrevista à CARAS, em 2023; confira o bate-papo completo com Mariana Nunes!

