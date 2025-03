Você reparou? Semelhança nos rostos das filhas de Neymar Jr chama a atenção

Detalhe nos rostos das pequenas Mavie e Helena, filhas de Neymar Jr, chama a atenção do internautas. Compare as fotos das meninas

O jogador de futebol Neymar Jr é um paizão para seus filhos. Tanto que ele sempre mostra fotos especiais de seus filhos e os fãs repararam em uma semelhança entre as pequenas Mavie, de 1 ano, e Helena, de 6 meses.

No último final de semana, ele mostrou imagens das meninas nas redes sociais e um detalhe semelhante nos rostos delas chamou a atenção: os olhos. As duas herdaram os olhos pequenos e puxadinhos do pai. Inclusive, quando elas dão risada, as meninas aparecem com o mesmo olhar.

“Os olhinhos delas são iguais”, disse um internauta. “Verdade, elas têm os mesmo olhinhos”, comentou outro. “Mavie é a cópia do Neymar, já Helena é uma mistura dele com a Amanda”, declarou mais um.

Vale lembrar que Mavie é fruto do relacionamento do jogador de futebol com Bruna Biancardi. Enquanto isso, Helena nasceu da relação dele com a modelo Amanda Kimberlly. Além das meninas, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do namoro com Carol Dantas, e vai ter outra menina com Bruna em breve.

Mavie e Helena, filhas de Neymar Jr - Fotos: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por amanda kim (@akimberllya)

Neymar Jr desconversa sobre rumores de casamento

Em um evento na semana passada, o jogador de futebol Neymar Jr foi questionado sobre os rumores de que iria se casar com Bruna Biancardi em breve e negou tudo. A apresentadora Fernanda Gentil questionou a data do casamento de Neymar com Bruna Biancardi ao falar com ele. Segundo o colunista Matheus Baldi, do 'IstoÉ Gente', a cerimônia de casamento está prevista para acontecer em 2026.

"Quando casa? Tô vendo por aí que vai rolar um casamento", comentou a jornalista. "Não tem nada marcado ainda. Já falei para ela que começou aparecer esse monte de coisa: 'me avisa'", disse ele, aos risos. "Nem eu estava sabendo. Eu falei: 'me avisa a data que eu preciso me arrumar pelo menos'", acrescentou o jogador. "Bruna, marca logo a data e avisa. Faz isso", pediu Fernanda.

Leia também:Médico explica tratamento para diagnóstico de Neymar: 'Não é comum'