Famosos celebram a gravidez de Carol Peixinho e Thiaguinho

Celebridades fazem comentários carinhosos em celebração para a notícia de que Thiaguinho e Carol Peixinho serão pais

O cantor Thiaguinho e a influencer Carol Peixinho estão ‘grávidos’! Neste domingo, 30, eles anunciaram que a morena está grávida do primeiro filho deles e fizeram um post especial com fotos da barriguinha de gestante dela. Com isso, vários amigos famosos do casal deixaram recados carinhosos no post.

Ana Clara, Taís Araújo, Rafael Zulu, Bruna Biancardi e mais celebridades fizeram questão de comemorar a novidade com o casal famoso. Veja os recados abaixo:

Ana Clara: "Awnnnn que liiiindoooss!!!! Deus abençoe essa familia, saúde sempreee!!!!!!". Daiana Garbin: "Que emoção! Parabéns! Que Deus abençoe essa família linda!". Rafael Zulu: "Eu não sei explicar o que eu tô sentindo… só sei que a nossa família tá crescendo e o meu coração está explodindo de amor. Eu vou curtir muito essa gravidez".

Thais Fersoza: "Ooooown seus lindos!!! Deus abençoe imensamente! Se preparem pra maior aventura da vida de vocês!!!!!". Fernanda Paes Leme: "Ahhhhh Muita emoção! Parabéns casal!". Preta Gil: "Parabéns meus amores, essa criança vai trazer ainda mais amor pra essa família linda !!!! Esse bebê meio Soteropolitano meio Paulista que benção!!! Tia Preta já ama". Belo: "Êxtase de alegria pra todos nós! Que amamos muito esse casal maravilhoso! Que DEUS abençoe com muita saúde, pois do restante Vovô Belo vai estar aqui. Amo muito vocês ! Vocês merecem viver o extraordinário! Viva a família TH e Peixinho".

Bruna Biancardi: "Ahhhhhhhhh que alegriaaaaaa". Carolina Dieckmann: "Meu Deus!!!! Que lindoooooooos. Parabeeeeens". Michel Teló: "Preparem-se pro melhor momento da vida! Deus abençoe! Que alegria!!!". Taís Araújo: "Ah, que amor! Saúde pra essa família linda!". Rafa Brites: "Aaaaaaa Maior emoção do mundooooo!! Vem aí pra deixar esse mundo mais lindo Peixinho Barbosa". Tiago Leifert: "Lambari do pagode tá chegando! Amo vês! Parabéns!!!!". Xororó: "Parabéns meu amigo por essa dádiva de Deus!".

Vale lembrar que o casal assumiu o namoro em fevereiro de 2022 após rumores de que estavam juntos

