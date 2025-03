Lucy Ramos exibe o barrigão de grávida ao posar com vestido vazado

Na reta final da gestação, a atriz Lucy Ramos chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar um novo ensaio fotográfico

Lucy Ramos usou as redes sociais nesta segunda-feira, 31, para compartilhar novas fotos exibindo seu barrigão de grávida. Ela está na reta final de seu primeira gestação com o ator e diretor Thiago Luciano.

A atriz dividiu com os seguidores duas fotos de um ensaio fotográfico que realizou. Para os registros, ela aparece usando um vestido branco, com uma abertura para destacar o barrigão de grávida. Lucy complementou a produção com um sapato de salto alto.

Na legenda da publicação, a famosa falou sobre a transformação que está vivendo. "Existe uma despedida silenciosa acontecendo… A mulher que fui dá espaço para que a mãe que já habita em mim possa nascer. E agora serei várias em uma. Pronta? Não sei, mas cheia de amor", declarou ela, que está à espera de Kyara.

Recentemente, Lucy encantou ao mostrar os detalhes do quarto da filha. "O cantinho da Kyara já está pronto para recebê-la e começar uma nova história. Tudo do jeitinho que pensei: delicado, minimalista e carregado de afeto em cada detalhe. Coração quentinho em ver tudo se materializando", disse a mamãe coruja oa postar o vídeo.

Depois, ela mostrou fotos com mais detalhes do cômodo. "Mais um pouquinho do quarto da minha princesa. Fiquei feliz que vocês gostaram e conseguiram captar a essência do aconchego, da simplicidade, organicidade e do sentido para nossa família. Seus aposentos te esperam, Kyky!", escreveu.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucy Ramos (@lucyramos_)

Lucy Ramos desabafa sobre diagnóstico na gravidez

Na reta final da gravidez, a atriz Lucy Ramos está à espera de Kyara, fruto do casamento de 18 anos com o ator e diretor Thiago Luciano. E em entrevista à Vogue, ela falou sobre os desafios da maternidade e contou sobre o diagnóstico de diabetes gestacional.

"Tem que pensar muito na alimentação, tem que pensar em tudo, cada passo, tudo que eu coloco na boca, todos os exames que tem que fazer. Engravidar não é só engravidar, pronto, estou grávida, não (...)", disse ela em um trecho. Saiba mais!

Leia também:Lucy Ramos presta bela homenagem no aniversário do marido: 'Meu amor'