Filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda esbanja fofura em foto inédita

Graciele Lacerda compartilhou um novo registro da filha, Clara Lacerda Camargo, fruto de seu relacionamento com Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um novo registro da filha, Clara Lacerda Camargo, fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo. Neste domingo, 5, a mamãe coruja mostrou uma imagem da pequena dormindo.

Na foto, a bebê apareceu com um look branco e um laço na cabeça. Deitada, ela dorme tranquilamente enquanto é clicada pela mãe. Veja:

Clara Lacerda Camargo

Graciele Lacerda faz relato sobre primeiros dias de amamentação da filha

Em meio a adaptação da nova rotina com a bebê, a influenciadora digital separou um tempo para conversar com os seguidores a respeito da maternidade e falou sobre os primeiros dias de amamentação. Questionada por um internauta sobre as dificuldades, ela explicou que recebeu auxílio de profissionais logo após a chegada da herdeira.

"O meu [seio] esquerdo machucou ainda na maternidade. Fiz dois dias de laser e melhorou bastante. Em casa não tive problemas. Agora não dói nada. Estou conseguindo amamentar super bem. Tive anjos na maternidade que me auxiliaram na amamentação", relatou Graciele Lacerda.

Em seguida, a esposa do artista sertanejo revelou até quando pretende amamentar Clara. "Até os seis meses pelo menos. Onde entramos com a introdução alimentar", escreveu ela.

Em outro momento, ela mostrou o look da filha para o receber o papai. A mãe coruja colocou na filha um body com uma homenagem para o marido. Clara apareceu com um look com a frase É o Amor, que é uma referência a música de sucesso da carreira de Zezé Di Camargo e Luciano. Veja!

E Graciele também falou sobre dona Helena Camargo, mãe de Zezé Di Camargo, demorou para visitar a neta.

Leia também: Graciele Lacerda elogia postura de Zezé Di Camargo após nascimento de Clara: 'Lindo de ver'