Filha caçula de Zezé Di Camargo usa look em homenagem ao pai

Graciele Lacerda coloca roupa especial na filha, Clara Lacerda Camargo, para homenagear o papai, o cantor Zezé Di Camargo. Veja a foto

A influenciadora digital Graciele Lacerda agitou as redes sociais ao mostrar o look da filha, Clara Lacerda Camargo, para receber o papai, o cantor Zezé Di Camargo. Nesta sexta-feira, 3, eles vão se reencontrar após o artista passar alguns dias viajando para cumprir sua agenda de shows pelo Brasil.

A mãe coruja colocou na filha um body com uma homenagem para o marido. Clara apareceu com um look com a frase É o Amor, que é uma referência a música de sucesso da carreira de Zezé Di Camargo e Luciano.

Antes disso, Graciele também contou que Zezé é um pai coruja com a bebê recém-nascida. “Ele está um grude. Como essa semana ele está viajando e volta amanhã, ele vê ela todos os dias pela babá eletrônica. Está lindo de ver”, disse ela.

A bebê Clara nasceu no dia 25 de dezembro em um parto de surpresa. Ela veio ao mundo com 37 semanas de gestação, sendo que estava prevista para nascer apenas em janeiro de 2025.

Clara Lacerda Camargo

Vídeo do parto de Clara Camargo

Nas redes sociais, Graciele Lacerda emocionou ao compartilhar o vídeo de como foi o nascimento da filha, Clara Camargo. "Durante a gestação, por diversas vezes, imaginei como seria o momento do parto. Acho que todas as mães sentem um misto de medo e ansiedade, e comigo não foi diferente. É um momento mágico e sagrado. Em instantes, você terá em seus braços o maior amor da sua vida. Essa alegria se mistura com a preocupação de saber se está tudo bem", começou.

"Mesmo com os contratempos que tive no meu parto (vou falar sobre isso futuramente), senti a presença de Deus em todos os momentos. Além disso, estava cercada por profissionais e pessoas incríveis, que me transmitiram segurança e amor. Hoje, ao ver esse vídeo, só consigo sentir amor e gratidão!", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Leia também:Irmã de Zezé Di Camargo exibe rosto da filha do cantor com Graciele Lacerda