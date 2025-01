Graciele Lacerda detalha rotina com a filha recém-nascida: 'Quero viver tudo'

Mãe de primeira viagem, Graciele Lacerda contou que está aproveitando cada momento ao lado de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda está curtindo cada momento ao lado da filha recém-nascida, Clara. Bastante ativa nas redes sociais, a esposa do cantor Zezé Di Camargo tem compartilhado com o público detalhes da nova fase.

Em meio ao cansaço, Graciele separou um tempo para conversar com os seguidores a respeito de sua rotina com a pequena, que chegou ao mundo no dia 25 de dezembro. Em uma sequência de vídeos, a influenciadora contou que está aproveitando cada segundo com a bebê, destacando o quanto o tempo passa rápido e a falta que sentirá de momentos únicos.

"Ainda não consigo aparecer muito aqui. Estou vivendo este momento ao máximo porque sei que vai passar rápido e eu vou sentir falta. Aliás, já estou sentindo falta da minha barriga, do dia em que ela nasceu, daqueles momentos, daquela emoção...", iniciou ela.

Na sequência, Graciele Lacerda explicou que apesar de contar com a ajuda de uma enfermeira, faz questão de estar presente em todas as ocasiões, ainda que a pequena Clara esteja bem cuidada. "Estou tendo a ajuda de uma enfermeira comigo, principalmente neste primeiro mês, mas eu quero fazer tudo. Apesar de ela falar 'vai descansar', eu não consigo", disse.

"Eu quero viver tudo, fazer tudo com ela, viver a maternidade real, ser mãe mesmo, colocar a mão na massa... apesar de ter uma ajuda, quero fazer tudo. Meus dias estão sendo assim, ela é muito quietinha", completou Graciele enquanto amamentava a filha.

