Mamãe de primeira viagem, Graciele Lacerda destacou o carinho de Zezé Di Camargo com a filha, Clara, mesmo com a rotina intensa de shows

Nesta quinta-feira, 2, Graciele Lacerda usou as redes sociais para responder perguntas dos seguidores sobre os primeiros dias de vida de sua filha, Clara, nascida em 25 de dezembro. Ao ser questionada sobre o comportamento do marido, Zezé Di Camargo, a influenciadora destacou o apoio do sertanejo, mesmo com a distância causada por compromissos profissionais.

"Ele está um grude. Como essa semana ele está viajando e volta amanhã, ele a vê todos os dias pela babá eletrônica. Está lindo de ver", contou Graciele, apaixonada.

A nova mamãe também revelou recentemente que passou o Ano Novo apenas com a bebê, sem a presença do cantor. "Está fazendo show, e estamos morrendo de saudades! Mas vamos tentar estar juntos por vídeo na hora da virada", explicou Graciele aos fãs.

Graciele Lacerda elogia Zezé Di Camargo. Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda explica por que a sogra ainda não conhece a neta

Nesta quinta-feira, 2, Graciele Lacerda decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos seguidores e uma fã quis saber porque dona Helena Camargo, mãe de Zezé Di Camargo, ainda não visitou a neta, Clara, que nasceu no dia 25 de dezembro.

"Graci, eu não vi dona Helena visitando a Clara", escreveu uma internauta. A influenciadora digital explicou o motivo para a sogra não ter conhecido pessoalmente a neta. "Minha sogra ia chegar hoje com minha cunhada", contou ela, explicando que Marlene Camargo não estava muito bem, por isso adiaram a visita.

"Mas elas decidiram esperar mais um pouco porque a Marlene estava com nariz e garganta ruim e elas não sabiam o que era. Ela não veio antes porque o nascimento da Clara estava para acontecer dessa semana pra frente", detalhou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Leia também:Graciele Lacerda detalha rotina com a filha recém-nascida: 'Quero viver tudo'