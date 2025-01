Graciele Lacerda explica por que a sogra ainda não conhece a neta: 'Esperar'

A influenciadora digital Graciele Lacerda revelou o motivo para sua sogra, dona Helena Camargo, ainda não ter visitado a neta, Clara

Nesta quinta-feira, 2, Graciele Lacerdadecidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos seguidores e uma fã quis saber porque dona Helena Camargo, mãe de Zezé Di Camargo, ainda não visitou a neta, Clara, que nasceu no dia 25 de dezembro.

"Graci, eu não vi dona Helena visitando a Clara", escreveu uma internauta. A influenciadora digital explicou o motivo para a sogra não ter conhecido pessoalmente a neta. "Minha sogra ia chegar hoje com minha cunhada", contou ela, explicando que Marlene Camargo não estava muito bem, por isso adiaram a visita,

"Mas elas decidiram esperar mais um pouco porque a Marlene estava com nariz e garganta ruim e elas não sabiam o que era. Ela não veio antes porque o nascimento da Clara estava para acontecer dessa semana pra frente", detalhou.

Mais cedo, Graciele falou sobre a rotina com Clara. Apesar de contar com a ajuda de uma enfermeira, ela faz questão de estar presente em todas as ocasiões. "Estou tendo a ajuda de uma enfermeira comigo, principalmente neste primeiro mês, mas eu quero fazer tudo. Apesar de ela falar 'vai descansar', eu não consigo. Eu quero viver tudo, fazer tudo com ela, viver a maternidade real, ser mãe mesmo, colocar a mão na massa...", disse.

Confira:

Graciele responde perguntas dos fãs - Foto: Instagram

Graciele Lacerda abre o jogo sobre a amamentação

No dia 31 de dezembro, Graciele Lacerda usou as redes sociais para conversar com seus seguidores sobre a amamentação de sua filha, Clara. Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital postou vídeos com a herdeira no colo e falou sobre os primeiros dias com a bebê em casa.

"Estou tendo uma maternidade real, que era o que eu queria. E graças a Deus estou conseguindo amamentar, eu queria muito amamentar, por isso eu me preparei para isso, fiz curso, que me ajudou muito. Eu tenho um bico do peito muito bom, grande, então ajuda bastante e ela vai com tudo também", contou em um trecho. Veja o relato completo!

