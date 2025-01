Graciele Lacerda faz relato sobre primeiros dias de amamentação da filha

Mãe de primeira viagem, Graciele Lacerda contou como tem sido a amamentação da pequena Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda está radiante desde o nascimento de Clara, sua primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo. Em meio a adaptação da nova rotina com a bebê, a influenciadora digital separou um tempo para conversar com os seguidores a respeito da maternidade.

Por meio de seus stories no Instagram, Graciele abriu uma caixinha de perguntas e abordou diversos temas ao longo do bate-papo descontraído, incluindo os primeiros dias de amamentação. Questionada por um internauta sobre as dificuldades, ela explicou que recebeu auxílio de profissionais logo após a chegada da herdeira.

"O meu [seio] esquerdo machucou ainda na maternidade. Fiz dois dias de laser e melhorou bastante. Em casa não tive problemas. Agora não dói nada. Estou conseguindo amamentar super bem. Tive anjos na maternidade que me auxiliaram na amamentação", relatou Graciele Lacerda.

Em seguida, a esposa do artista sertanejo revelou até quando pretende amamentar Clara. "Até os seis meses pelo menos. Onde entramos com a introdução alimentar", escreveu ela. A influenciadora digital finalizou a conversa com o público exibindo uma nova foto fofíssima da bebê usando um body personalizado com os dizeres 'É o amor', nome da famosa canção da dupla Zezé Di Camargo e Luciano.

Graciele Lacerda fala sobre amamentação da filha, Clara - Reprodução / Instagram

Graciele Lacerda explica por que a sogra ainda não conhece a neta

Na última quinta-feira, 2, Graciele Lacerda decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos seguidores e uma fã quis saber porque dona Helena Camargo, mãe de Zezé Di Camargo, ainda não visitou a neta, Clara, que nasceu no dia 25 de dezembro.

A influenciadora digital, então, explicou o motivo para a sogra ainda não ter conhecido pessoalmente a neta caçula; confira detalhes!

