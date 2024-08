filha de Fernanda Paes Leme pisa pela primeira vez na areia

Após primeira viagem de avião, filha de Fernanda Paes Leme faz sua estreia na praia aos quatro meses de vida; veja o momento

A filha de Fernanda Paes Leme com Victor Sampaio, a pequena Pilar, pisou na areia pela primeira vez na vida. Aos quatro meses de vida, a bebê está viajando com mãe na casa delas na Bahia e aproveitou para curtir uma praia.

Depois de exibir a primeira viagem de avião de sua herdeira, a apresentadora compartilhou a estreia dela na areia. Com um look colorido, a menina foi fotografada colocando os pés no local e encantou ao exibir suas perninhas fofas.

"Teve alguém que conheceu o mar", compartilhou a famosa o momento especial. "Pisando na areia pela primeira vez", disse a atriz.

Ainda nos últimos dias, Fernanda Paes Leme compartilhou fotos admirando com a filha a paisagem da casa de praia. No dia 17, Pilar completou quatro meses e teve um tema autêntico para a festinha e cheio de significado.

Fernanda Paes Leme exibe corpo real três meses após o nascimento da filha

Fernanda Paes Leme passou por uma loja e decidiu experimentar uma calça na numeração que usava antes de ter sua filha, Pilar, que está com três meses. A peça não serviu, mas a atriz aproveitou a oportunidade para exibir seu corpo real e comentar sobre as mudanças após o nascimento da herdeira, em suas redes sociais.

Através dos stories do Instagram, Fepa, como é conhecida pelos seguidores, apareceu experimentando uma calça jeans de oncinha. Embora tenha conseguido vestir o modelo, a apresentadora não conseguiu fechar o botão da peça: “Essa sou eu com o número de calça que eu usava antes de engravidar. Por enquanto, não rola mais”, disse.

Na sequência, Fernanda gravou um vídeo mostrando sua barriga de ângulos diferentes e comentou sobre as mudanças em seu corpo na legenda: "Calça com número antigo que não fecha por enquanto, ou talvez nem feche mais, e tudo bem. Tudo novo por aqui. Número de calça e vida”, ela refletiu sobre a transformação que a pequena gerou em sua vida. Veja como ficou aqui.