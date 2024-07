Fernanda Paes Leme exibe corpo real três meses após o nascimento da filha

Fernanda Paes Leme exibe a barriga e reflete sobre as mudanças no corpo três meses após o nascimento de sua filha, Pilar

Nesta sexta-feira, 26, Fernanda Paes Leme passou por uma loja e decidiu experimentar uma calça na numeração que usava antes de ter sua filha, Pilar, que está com três meses. A peça não serviu, mas a atriz aproveitou a oportunidade para exibir seu corpo real e comentar sobre as mudanças após o nascimento da herdeira, em suas redes sociais.

Através dos stories do Instagram, Fepa, como é conhecida pelos seguidores, apareceu experimentando uma calça jeans de oncinha. Embora tenha conseguido vestir o modelo, a apresentadora não conseguiu fechar o botão da peça: “Essa sou eu com o número de calça que eu usava antes de engravidar. Por enquanto, não rola mais”, disse.

Na sequência, Fernanda gravou um vídeo mostrando sua barriga de ângulos diferentes e comentou sobre as mudanças em seu corpo na legenda: +Calça com número antigo que não fecha por enquanto, ou talvez nem feche mais, e tudo bem. Tudo novo por aqui. Número de calça e vida”, ela refletiu sobre a transformação que a pequena gerou em sua vida.

“Um lado meu sabe que cada dobrinha dessa lembra um sorriso lindo, uma mãozinha que segura meu dedo com força e lembra que esse corpo já foi NOSSO. Ainda não consegui voltar real oficial para os exercícios, cuidar da flacidez, celulites e acho que tô com uns 6 ou 7kg a mais do que eu pesava quando engravidei”, contou.

“E é isso aí, quero me cuidar pra ser o melhor pra mim, pra minha filha, não pra uma roupa. Vamos em frente”, Fernanda contou que está aceitando as mudanças em seu corpo com muito carinho. Vale lembrar que a pequena Pilar chegou ao mundo em abril deste ano. A menina é fruto de seu noivado com o empresário Victor Sampaio.

“Quase 100 dias convivendo com uma pessoa em construção, um serzinho que ainda não fala e não anda, mas me diz tudo que eu preciso e me guia diariamente. Ai filha, 3 meses desde que nos reconhecemos e você me escolheu nesse mundo. Vou honrar nossos laços. Te amo, minha Pilar”, Fernanda celebrou os três meses da filha recentemente.

