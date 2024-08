A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme chamou a atenção dos seguidores ao mostrar os detalhes do mesversário da filha, Pilar

Fernanda Paes Leme usou as redes sociais nesta sexta-feira, 16, para mostrar os detalhes da festa de mesversário da filha, Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio. A menina completa quatro meses neste sábado, 17, mas os papais anteciparam a comemoração para contar com a presença dos avós paternos.

Para comemorar mais um mês da herdeira, a atriz e apresentadora decidiu inovar e escolheu um tema diferente. "E o tema do 4º mês da Pilar foi... BAZAR DA PIPA! Eu faço sempre o meu bazar e dessa vez eu reuni roupinhas e acessórios da Pipa que vão ganhar novos lares. Um tema bem diferente, mas cheio de significados", contou ela.

Em seguida, Fernanda falou sobre passar esse ensinamento para Pilar. "Muito importante pra mim desde cedo ensinar e passar pra minha filha essa necessidade de compartilhar, que a gente precisa pensar nos outros também. Foi assim que eu fui criada. Ela ainda não entende, claro, mas vai crescer nesse ambiente, aprender e se orgulhar de ter feito outras crianças felizes também."

"Coisa boa é ver o sorriso da minha pequena, a família celebrando seus quatro meses de vida e ver o tempo passando com tanto amor em volta. É isso que importa. P.S.: o dia mesmo é amanhã, mas fizemos hoje pra contar com a presença dos avós paternos também", finalizou.

Os internautas gostaram do tema da celebração. "Os temas sempre são os melhores, simples e essenciais", disse uma seguidora. "Tema super criativo. Amei", falou outra. "Que criativos. Parabéns, boneca", comentou uma fã.

Confira:

Fe Paes Leme faz reflexão sobre equilíbrio entre vida social e maternidade

Nesta última quinta-feira, 15, Fernanda Paes Leme refletiu em suas redes sociais, sobre o equilíbrio entre a maternidade e a vida social. A apresentadora é mãe de Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio. Ela comentou na legenda da publicação sobre o encontro entre mãe e mulher.

"A gente não sai da skin mãe nunca, assim como não deixa de ser mulher. Meu trabalho e minha vida social me levaram a lugares onde faz parte me produzir, me enfeitar, dar umas surtadinhas de look, produção (e eu amo) E a chegada da Pilar me deu uma desacelerada nesse sentido, é claro... Principalmente nos primeiros meses, a prioridade é o cuidado e desenvolvimento da minha filha, que faz 4 meses depois de amanhã… Passa rápido!", disse ela em um trecho. Veja o post completo!