Fernanda Paes Leme leva Pilar para viajar de avião pela primeira vez

A atriz e apresentadora é mãe de Pilar, de quatro meses, fruto do seu relacionamento com Victor Sampaio; Fe Paes Leme compartilhou fotos em suas redes

Nesta terça-feira, 20, Fernanda Paes Leme levou Pilar, sua primeira filha fruto do seu relacionamento com Victor Sampaio, para viajar de avião pela primeira vez. Sem revelar o destino da viagem, a apresentadora mostrou fotos da pequena embarcando na sua primeira aventura.

No primeiro clique a pequena, que acabou de completar quatro meses de vida, aparece em cima de uma mala de roupas, e depois com os familiares. "Tem um pacotinho indo viajar pela primeira vez de avião com a mamãe, a Didi e a vovó @necapaesleme, e o papai ficou como?!", escreveu a atriz e apresentadora em seu Instagram.

A pequena derreteu os seguidores de FePa que foram aos comentários elogiar a pequena: “Ahh titiaa! Que lindeza”, escreveu uma, “Meu Deus ela tá sua cópia!!!”, exclamou outra, “A Pilar é linda DE-MAIS!”, disse uma terceira.

Fe Paes Leme inova com tema do quarto mês da filha: "Cheio de significados"

Fernanda Paes Leme usou as redes sociais nesta sexta-feira, 16, para mostrar os detalhes da festa de mesversário da filha, Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio. A menina completa quatro meses neste sábado, 17, mas os papais anteciparam a comemoração para contar com a presença dos avós paternos.

Para comemorar mais um mês da herdeira, a atriz e apresentadora decidiu inovar e escolheu um tema diferente."E o tema do 4º mês da Pilar foi... BAZAR DA PIPA! Eu faço sempre o meu bazar e dessa vez eu reuni roupinhas e acessórios da Pipa que vão ganhar novos lares. Um tema bem diferente, mas cheio de significados", contou ela.

Em seguida, Fernanda falou sobre passar esse ensinamento para Pilar. "Muito importante pra mim desde cedo ensinar e passar pra minha filha essa necessidade de compartilhar, que a gente precisa pensar nos outros também. Foi assim que eu fui criada. Ela ainda não entende, claro, mas vai crescer nesse ambiente, aprender e se orgulhar de ter feito outras crianças felizes também".