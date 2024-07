Fernanda Paes Leme sobre maternidade: "É avassaladora a transformação"

Mãe de primeira viagem, Fernanda Paes Leme falou sobre a rotina com a filha Pilar, de três meses, fruto de seu casamento com Victor Sampaio

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para compartilhar um desabafo nesta sexta-feira, 19. Mãe de primeira viagem, a artista falou sobre a rotina com a filha Pilar, de três meses, fruto de seu casamento com Victor Sampaio.

"Pilar dormiu. E muitas vezes eu sigo aqui, sentada na poltrona de amamentação, que é meio que meu divã, fico ouvindo o barulhinho dela dormindo, agradeço e também fico pensando na vida... Em tudo que a maternidade impacta... É avassaladora a transformação. Hoje até conversamos disso no meu grupo de mães", iniciou.

"O corpo muda, o tempo muda, o casamento muda, alguns amigos mudam, as prioridades mudam... Às vezes dá vazio, às vezes explosão de felicidade, às vezes você fica chateada porque ninguém te chama para sair, às vezes nega todos os convites porque quer ficar agarrada na cria", continou.

"É tanta coisa que borbulha dentro e é tão importante sentir tudo para entender e ter uma rede de apoio pra dividir, as dores e delícias, é sorte grande. A rede pode ser sua família, uma amiga, gente que nem era amiga antes, mas tá vivendo o mesmo que você... E quando você vê, tá falando desde sentimentos super profundos, até que tá com saudade de fazer um botox... Sem julgamentos", continuou.

E finalizou: "Eu amo sentir tudo e botar pra fora (falar sobre) porque me ajuda a não cristalizar nada...tipo não levar nada como uma verdade absoluta... Por que tudo passa, né? E descomplicar tem sido o melhor caminho... Vou falar mais disso depois".

Fernanda Paes Leme publica desabafo (Reprodução/Instagram)

Fernanda Paes Leme comemora mesversário da filha

Recentemente, Fernanda Paes Leme preparou uma festa intimista para comemorar mais um mesversário da filha, Pilar, que completou três meses de vida na última quarta-feira, 17. Para comemorar a data especial, a atriz e apresentadora apostou em um tema diferentão: galinha cocó.