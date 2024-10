Fernanda Paes Leme impressiona com repaginada no visual: ‘Transformação’

Fernanda Paes Leme vai ao salão de beleza para renovar o visual e impressiona ao exibir o resultado da mudança após chegada de Pilar

Na última quinta-feira, 17, Fernanda Paes Leme surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma transformação em seu visual. Em suas redes sociais, a apresentadora contou que foi ao salão de beleza para renovar os fios e impressionou ao dividir o resultado da mudança para se ‘reencontrar’ seis meses após a chegada de sua filha, Pilar.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Fernanda revelou que estava no salão de beleza para mudar o cabelo. Em seguida, ela até desafiou os seguidores a adivinhar o que estava aprontando nos fios. Entre as sugestões, recebeu comentários sobre um corte na altura dos ombros e até a possibilidade de voltar a adotar a cor ruiva.

No entanto, Fepa não seguiu as sugestões dos seguidores e decidiu passar por uma mudança menos radical: ela iluminou os fios e fez um corte mais moderno e desconectado, incluindo até uma franja longa. Ao compartilhar o resultado, a apresentadora contou que estava "reencontrando" sua autoestima e se redescobrindo.

“Feliz com o resultado, me sentindo linda, sexy, reencontrando minha autoestima, mais solar. Descubra onde a beleza pode te levar acessando os perfis das marcas!”, Fernanda escreveu em seu perfil e contou que a mudança em seu visual aconteceu em parceria com algumas marcas de beleza e com o cabeleireiro Gabriel Deodato.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Nos comentários, Fepa recebeu muitos elogios pela transformação: “Amei no nível máximo”, disse uma seguidora. “Um luxo!!!! Ainda mais maravilhosa e empoderada!!!!!!!”, comentou mais uma admiradora. “Impactada!! Ficou mais linda ainda”, escreveu uma terceira. “Uauuu! Você ficou gata pra c*******”, disse o noivo da atriz, Victor Sampaio.

Vale lembrar que a pequena Pilar chegou ao mundo em abril deste ano. A menina é fruto de seu noivado com o empresário Victor Sampaio: “Quanto momento lindo a gente tá construindo, filha. Que orgulho de ser sua mãe”, a apresentadora se derreteu pela pequena ao celebrar sua introdução alimentar com apenas cinco meses.

Fernanda Paes Leme faz declaração especial à filha:

Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para compartilhar uma declaração bastante especial à filha, Pilar. A pequena, fruto de seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio, está completando seis meses de vida nesta quinta-feira, 17. Por meio de seus stories no Instagram, Fernanda publicou uma nova foto fofíssima da bebê e se declarou para ela.