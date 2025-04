Ex-namorada de Davi Brito perde o bebê, informa assessoria

Após o anúncio da gravidez de Adriana Paula, a assessoria de Davi Brito comunicou que a ex-namorada do influenciador sofreu uma perda gestacional

Nesta segunda-feira, 14, a assessoria de imprensa de Davi Brito informou, por meio de nota enviada ao portal LeoDias, que Adriana Paula, sua ex-namorada, perdeu o bebê que esperava com o influenciador. O ex-BBB se dirigiu ao hospital onde Adriana foi atendida às pressas após complicações na gestação.

“Hoje dia 14/04 Davi recebeu a notícia da Adriana acompanhada da sua mãe, que estava a caminho do hospital Portugues, onde Adriana chegou e foi atendida pela emergencial de maternidade. Após o contato ao Davi ele foi correndo para o hospital, onde está junto com Adriana, e tiveram a notícia que teve complicações com a gestação, irão realizar um procedimento chamado curetagem”, dizia a nota.

A curetagem é um procedimento médico realizado sob anestesia, que visa remover conteúdos do útero, como material placentário ou endometrial. Essa intervenção é essencial para o processo de recuperação da mulher após a perda gestacional.

Vale lembrar que, na última terça-feira, 8, Davi fez uma live nas redes sociais para revelar aos fãs que seria pai pela primeira vez, garantindo que daria todo o suporte necessário. "Papai calabreso está na área", disse ele. Ao longo do bate-papo com os seguidores, o ex-BBB chegou a avisar que a namorada ficaria ausente por um período.

Após o anúncio, surgiram boatos de que o ex-BBB estaria inventando a história para atrair engajamento. No sábado, 12, ele rebateu as críticas e mostrou uma foto do teste positivo. "Aqui o resultado, eu não sou mentiroso. Dia 26 de fevereiro a gente descobriu. Eu não sou mentiroso, cansei de esconder a verdade", escreveu ele na ocasião.

Davi Brito falou sobre o término do namoro

Após Davi Brito anunciar que seria pai, os internautas perceberam que ele e Adriana Paula não se seguiam mais no Instagram. Na madrugada de sábado, 12, o ex-BBB fez um desabafo em suas redes sociais e surgiu chorando.

"Se alguém quer sair da sua vida, deixe sair. Por mais que doa, mas deixe. Por mais que você corra atrás e não adiante”, começou ele.

Em seguida, o famoso revelou que o motivo do término foi por ele ter revelado a gravidez antes dela. "Eu não tenho ninguém para desabafar, então vou falar aqui com vocês. Eu errei ao ter postado o vídeo falando que a Adriana estava grávida. Porque eu não respeitei o momento dela de contar. Tudo bem que você não me quer mais, eu vou seguir minha vida".

Por fim, Davi seguiu seu desabafo afirmando que sempre se doa demais para os outros. "Eu estou cansado de perdoar e não ser perdoado. Eu estou cansado de ajudar e não ser ajudado. Eu estou cansado de correr atrás e as pessoas não correrem atrás de mim. Meu emocional não aguenta mais", disse ele, sem segurar as lágrimas.

Assista na íntegra:

Davi surge chorando nos stories e anuncia término definitivo de relacionamento.Tem que ser muito ingênuo pra acreditar nesses choros filmados. #BBB25pic.twitter.com/kFX9vQPElX — Dieguinho (@diegoschueng) April 12, 2025

Leia também:Ex de Davi Brito compartilha reflexão após desabafo dele: 'Caráter'