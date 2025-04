A atriz Camila Pitanga, de 47 anos, explica o motivo de não fazer tantos procedimentos estéticos e revela dicas de beleza

A atriz Camila Pitanga, de 47 anos, revelou, em entrevista ao PodDelas, que nunca fez botox em seu rosto. No entanto, ela contou que adere aos estimuladores de colágeno e procedimentos menos invasivos. "Não adianta gastar milhões, porque é caro, se você não cuidar do seu sono, da alimentação. Você vai gastar, ter um efeito por um tempo, mas isso não se sustenta", explicou o motivo de não fazer tantos procedimentos estéticos.

"Eu não sou patrulha de ninguém, e mais do que isso, também não quero ficar presa. Sou eu, com 47 anos, se eu quiser fazer alguma coisa vou lá e faço e ninguém vai me encher o saco", prosseguiu ela, que vive Lola, na novela Beleza Fatal, da Max.

E falou sobre nunca ter feito botox no rosto. "A questão pra mim é que eu acho que no meu trabalho faz parte as marcas. Esses procedimentos mais de preenchimento realmente eu nunca fiz, agora laser, estimulo de colágeno, bioestimuladores, isso eu faço porque é uma coisa que você trabalha de dentro pra fora. Agora não adianta se você não cuidar de dentro pra fora".

"Se você não digere bem, dependendo do que você come, dos hábitos alimentares, ou não dorme, ou bebe muito. Não estou dizendo para ser monasca e não viver, a gente precisa viver. Equilíbrio... bom senso e o bom senso é de cada um. Não existe uma receita de bolo que funciona para geral. Meu pacto é esse, de também achar interessante a espontaneidade, o natural", completou.

Confira, abaixo, a entrevista na íntegra:

Camila Pitanga fala sobre não esconder suas rugas

Recentemente, Camila Pitanga contou durante sua participação no Sem Censura, da TV Brasil, que prefere assumir sua aparência e sua idade. Em conversa com Cissa Guimarães, a artista disse que aceita as rugas e quer viver o processo de envelhecer para interpretar personagens dessa idade.

"Mas eu acho que para o meu trabalho de atriz, eu fiz uma escolha, que eu posso mudar se eu quiser, mas é entender que as fissuras, entender que o tempo ele é ingrediente do meu trabalho, as nossas marcas, as marcas do tempo, as linhas de expressão, eles dizem, eu querer ficar presa ao 30 anos... eu quero fazer a mãe, eu quero fazer a avó, a vilã...", contou. Confira!

Leia também: Looks dos famosos chamam a atenção em festa de Dona de Mim