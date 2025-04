Nora de Ronaldinho Gaúcho exibe barrigão de 9 meses de gravidez: 'Piscamos'

Nora de Ronaldinho Gaúcho, Giovanna Buscacio encantou os internautas ao compartilhar um registro da reta final da gravidez

A influenciadora Giovanna Buscacio encantou os seus seguidores das redes sociais na manhã desta terça-feira, 22, ao compartilhar um registro da reta final da gravidez. Ela está à espera de seu primeiro filho com jogador de futebol João Mendes de Assis Moreira, de 19 anos, herdeiro deRonaldinho Gaúcho com Janaína Mendes, ex-bailarina do Faustão.

Na publicação nos stories de seu perfil, ela compartilhou uma foto em que aparece em frente ao espelho, usando um top preto, calça jeans azul clara e sandália bege. Na legenda, ela ainda escreveu: "Piscamos e 9 meses passaram".

Veja a foto compartilhada por Giovanna Buscacio:

Giovanna Buscacio mostra barriga no último mês de gestação — Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o anúncio da gravidez?

Giovanna revelou a gravidez quando estava com 16 semanas de gestação. Em uma publicação nas redes sociais, ela escreveu: “16 semanas e contando”. Além disso, ela mostrou um docinho com a mensagem: ‘Baby Gio e João’. O namoro dos dois começou em setembro de 2022.

Ela tem 134 mil seguidores no Instagram e costuma mostrar detalhes do seu dia a dia em Manchester, onde mora com o namorado. João Mendes, filho do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, joga no Burnley, da segunda divisão da Inglaterra. Ele iniciou sua carreira na base do Cruzeiro, onde atuou por quatro temporadas.

Recentemente, ela compartilhou alguns cliques de sua barriga e também apareceu no elevador ao lado do amado. Ela ainda mostrou fotos de comida, da academia e de uma viagem. Nos comentários, os internautas rasgaram elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "Gata", escreveu outra. "A barriga tá linda", comentou um terceiro. Veja!

