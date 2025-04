Davi Brito mostra teste positivo de gravidez: 'Não sou mentiroso'

Em suas redes sociais, Davi Brito fez questão de mostrar o teste positivo de gravidez e rebateu as acusações de que estaria mentindo sobre o assunto

Em suas redes sociais, Davi Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores.

Recentemente, o ex-BBB anunciou que vai ser pai, já que sua ex-namorada Adriana Paula está grávida. Eles terminaram o relacionamento pouco tempo após o anúncio.

Sendo assim, muitos internautas acusaram Davi de estar mentindo sobre a gravidez para conseguir engajamento na web. Neste sábado, 12, o famoso fez questão de mostrar uma foto do teste indicando o resultado positivo.

"Aqui o resultado, eu não sou mentiroso. Dia 26 de fevereiro a gente descobriu. Eu não sou mentiroso, cansei de esconder a verdade", escreveu ele.

Desabafo

Recentemente, Davi Brito anunciou que será pai, porém pouco tempo depois os internautas perceberam que ele e Adriana Paula não se seguiam mais no Instagram. Na madrugada deste sábado, 12, o ex-BBB fez um desabafo em suas redes sociais e surgiu chorando. "Se alguém quer sair da sua vida, deixe sair. Por mais que doa, mas deixe. Por mais que você corra atrás e não adiante”, começou ele.

Em seguida, o famoso revelou que o motivo do término foi por ele ter revelado a gravidez antes dela. "Eu não tenho ninguém para desabafar, então vou falar aqui com vocês. Eu errei ao ter postado o vídeo falando que a Adriana estava grávida. Porque eu não respeitei o momento dela de contar. Tudo bem que você não me quer mais, eu vou seguir minha vida".

Por fim, Davi seguiu seu desabafo afirmando que sempre se doa demais para os outros. "Eu estou cansado de perdoar e não ser perdoado. Eu estou cansado de ajudar e não ser ajudado. Eu estou cansado de correr atrás e as pessoas não correrem atrás de mim. Meu emocional não aguenta mais", disse ele, sem segurar as lágrimas.

Leia também: Após revelar que será pai, Davi Brito e namorada deixam de se seguir nas redes sociais