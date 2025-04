Luana Piovani alfineta Cauã Reymond ao compartilhar vídeo de deboche de humorista

Humorista faz piada com Cauã Reymond após rumores de crise em Vale Tudo e Luana Piovani compartilhar o vídeo, no qual é citada

A atriz Luana Piovani mostrou que está por dentro das fofocas que acontecem no Brasil. Mesmo morando em Portugal, ela se pronunciou de forma discreta sobre os rumores dos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo, na qual existem boatos de atrito entre Cauã Reymond e Bella Campos. Desta vez, ela compartilhou uma alfinetada no ator global.

Nos stories do Instagram, Luana compartilhou o vídeo de piada da humorista Bruna Louise, que debochou ao criar um velório fake de Cauã. Inclusive, Bruna citou uma referência para Piovani ao longo do vídeo.

O vídeo recebeu o título de ‘Eu no enterro do Cauã’. Nas imagens, a humorista fala sobre a acusação de machismo contra o ator. "Que Bella hora, hein, menino, pra você ir de arrasta. Meu Deus do céu! Machismo velado, hein menino, literalmente. Não, eu estou triste, né. Não é que eu estou triste por você. Estou triste porque nesse ângulo eu fico com uma papada menino, olha. Coisa ruim. Agora eu vou te falar uma coisa, nome da novela é Vale Tudo. Mas não é que também valia tudo, não era pra tu tocar o caralho, entendeu? Meu Deus do céu. Tuas exs estão todas aqui. Nenhuma está chorando. Isso aí que é esquisito. Para te falar bem a verdade, elas estão se abraçando. Menino, teve uma que brindou. E aí também já achei sacanagem. Olha, tem mulher que não é nem ex tua. Oi Lu, tudo bom? Tão falando que ela é presidente de Portugal, isso aí. Eu sei que você está preocupado: ‘ninguém está chorando?’. Tá sim. Acabou de chegar um senhor que está bem abalado", disse ela.

Vale lembrar que Cauã e Bella ainda não se pronunciaram sobre os rumores de atrito, e a Globo também não comentou sobre o caso. Tudo começou quando surgiram rumores de que o ator e a atriz teriam discutido nos estacionamento dos estúdios da Globo após ele ter reclamado da atuação dela para a direção da novela.

Logo depois, os rumores diziam que a atriz teria feito uma reclamação formal na emissora contra o colega de elenco. Então, um dia de gravação de Vale Tudo foi cancelado e os boatos diziam que Bella e Cauã se reuniram com os executivos da Globo para entrarem em um acordo. Inclusive, os rumores dizem que o ator teria pedido para sair da novela, mas foi impedido pelos executivos.

