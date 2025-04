Luiza Brunet fala sobre sua relação com o amor: 'Minha companhia me agrada'

Em entrevista à Revista CARAS, a modelo Luiza Brunet comenta sua vida amorosa e aproveita para dizer o que espera para o futuro

Em meio à agenda lotada de compromissos, Luiza Brunet (62) diz que gosta de estar sem sua própria companhia. Em entrevista à Revista CARAS, a modelo, que atua com a defesa dos direitos das mulheres e ajuda a combater a violência doméstica, conta como está sua vida amorosa e revela o que espera para o futuro de sua trajetória.

"Minha dedicação ocupa tempo, porque estudo e trabalho muito. Não estou namorando ninguém, mas não estou sozinha, minha companhia me agrada. Gosto de estar só, gosto de cozinhar para mim, abrir uma garrafa de vinho", começa ela. "Estar sozinha traz reflexões importantes, principalmente na minha idade. Viver intensamente é o que tenho feito, sou privilegiada."

Em meados de 2024, também em entrevista à Revista, a artista já tinha comentado o assunto e negado que estaria vivendo algum envolvimento amoroso —apesar de ser uma romântica assumida, dona de um exigente coração.

Plena, bem resolvida e feliz, Brunet também diz que o etarismo não a atinge, e a maturidade a faz se sentir cada vez melhor. "Gosto da mulher que me tornei, ela me dá orgulho. A idade é apenas um número. Precisamos focar em encontrar algo mais importante do que apenas a preocupação com a idade."

A modelo aproveita para contar que, apesar de já ter vivido muitos capítulos diferentes em sua vida, está empolgada para ver o que o futuro a reserva. "Na minha trajetória eu reconheço que quebrei muitos obstáculos e paradigmas, mas quero mais que isso. E garanto: o melhor está por vir, sim", completa.

