Amor de infância de Papa Francisco vem à tona e emociona: “Se não casar com você, viro papa”

Com o falecimento do Papa Francisco, viralizou entrevista em que sua antiga vizinha relembra uma carta de amor que recebeu dele na juventude; confira

Antes de se tornar uma das figuras mais influentes do mundo, Papa Francisco — ou Jorge Mario Bergoglio — fez uma promessa surpreendente para uma paixão de infância . Em entrevista ao jornal The Telegraph, em 2013, Amalia Damonte, antiga vizinha e amiga do pontífice, revelou que recebeu uma carta de amor dele quando tinha apenas 12 anos de idade.

"Quando éramos jovens, Bergoglio (sobrenome de batismo de Papa Francisco) me escreveu uma carta e eu não o respondi. O que eu queria era que ele desaparecesse do mapa”, disse Amalia em 2013, explicando que os dois eram muito próximos, mas sua família não aceitava qualquer envolvimento com ele.

“Meu pai me bateu porque eu tinha tido a ousadia de escrever uma carta para um garoto. (Francisco) me mandou um desenho, na carta, de uma casa com telhado vermelho e disse que seria onde nós moraríamos quando a gente se casasse", continuou, acrescentando que ele ainda teria declarado: “Se não casar com você, viro papa”.

Ainda durante a entrevista, ela contou que a pressão de seus pais acabou a afastando do colega de infância. "Acho que ele me pediu em casamento porque queria seguir o exemplo do que tinha em casa com a própria família. E amor? Naquela idade, eu não sabia o que era isto. Eu só fui descobrir o que era amor já bem mais velha. Ali, eu só era uma pequenina. E não tenho nada a esconder. Foi algo entre crianças e totalmente puro", finalizou Amalia.

A morte de Papa Francisco

A morte do Papa Francisco na última segunda-feira, 21, aos 88 anos, reacendeu discussões sobre os riscos das complicações cardíacas em idosos. A causa oficial foi um colapso cardiocirculatório, que teria ocorrido após um acidente vascular cerebral (AVC), segundo comunicado do Vaticano. Mas o que chamou atenção do cardiologista Raphael Boesche Guimarães foi o fato de o pontífice estar se recuperando de uma pneumonia, infecção pulmonar comum, mas que pode ser extremamente perigosa — especialmente em pessoas com idade avançada e histórico de doenças cardiovasculares.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico ressalta que é fundamental que a população entenda como esses eventos estão interligados. “Muita gente não imagina, mas uma pneumonia grave pode ser o estopim de uma série de eventos perigosos no corpo. A infecção inflama os vasos sanguíneos, aumenta a coagulação do sangue e pode até desestabilizar placas de gordura nas artérias, o que favorece a formação de coágulos. Esses coágulos, por sua vez, podem subir ao cérebro e provocar um AVC isquêmico”, explica. Confira a entrevista completa!

Leia também:Papa Francisco: como foram os últimos momentos de vida do pontífice