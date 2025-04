Médico fala sobre opção de Cauã Reymond de não usar desodorante: 'Possível'

Após opção de Cauã Reymond, de não usar desodorante, virar notícia, médico explica para a CARAS se é possível não feder sem o produto

O ator Cauã Reymond contou há muitos anos que não usava desodorante comum. Na época, o galã explicou que usava talco por "transpirar diferente". A opção um pouco diferente chamou a atenção ainda mais com os supostos boatos de que o cheiro dele estaria incomodando a colega de trabalho em Vale Tudo, a atriz Bella Campos.

Pensando nesse hábito do intérprete de César, a CARAS Digital conversou com o médico dermatologista Gustavo Novaes para saber se é possível não ter cheiro ruim quando o desodorante não faz parte da rotina. Além disso, quais são os cuidados para ter axilas sem odor e controlar o suor da região. Veja mais a seguir!

CARAS: É possível um homem adulto não usar desodorante e não ter mau cheiro?

Dr. Gustavo Novaes: "Sim, é possível, embora muito incomum. A principal causa do mau odor nas axilas não é o suor em si, mas a ação de bactérias que vivem na pele e se alimentam de substâncias presentes no suor. Algumas pessoas produzem menos suor ou possuem uma microbiota menos ativa, o que reduz o risco de mau cheiro. Higiene adequada, alimentação, genética e uso de tecidos respiráveis também fazem diferença".

CARAS: O uso de talco nas axilas, como mencionado por Cauã Reymond, tem a mesma função que um desodorante?

Dr. Gustavo Novaes: "Não exatamente. O talco atua como agente absorvente, reduzindo a umidade local e dificultando a proliferação bacteriana. No entanto, desodorantes geralmente contêm substâncias antibacterianas (como triclosan ou cloridrato de alumínio) e/ou antiperspirantes, que inibem temporariamente a atividade das glândulas sudoríparas. Portanto, o talco pode complementar a higiene axilar, mas não substitui completamente a ação dos desodorantes".

CARAS: Como evitar o mau odor das axilas?

Dr. Gustavo Novaes: "Manter uma boa higiene é essencial. Banhos regulares, secar bem as axilas e dar preferência por tecidos respiráveis, como algodão, ajudam muito. Depilar ou raspar os pelos também pode ajudar, já que eles facilitam o acúmulo de suor e bactérias. Além disso, usar desodorantes com ação antibacteriana ou até produtos naturais com esse efeito pode ser eficaz".

CARAS: É possível controlar a sudorese axilar? De que formas?

Dr. Gustavo Novaes: "Sim. Além de antitranspirantes, que contêm sais de alumínio para bloquear temporariamente as glândulas sudoríparas, há opções como a aplicação da toxina botulínica (botox), que inibe a liberação de suor por vários meses. Nos casos graves e refratários de excesso de suor, há até uma opção cirúrgica, a simpatectomia, com riscos como hiperidrose compensatória".

CARAS: Quais alternativas existem para quem opta por não usar desodorantes convencionais?

Dr. Gustavo Novaes: "Algumas alternativas incluem o uso de talcos, bicarbonato de sódio, leite de magnésia, cristal de alúmen (pedra hume), e óleos essenciais com ação antibacteriana. No entanto, é importante lembrar que nem todas essas opções são eficazes para todos e algumas podem causar irritação, então o ideal é testar com cautela e, na dúvida, procurar um médico dermatologista".

CARAS: O que causa o cheiro ruim nas axilas?

Dr. Gustavo Novaes: "O cheiro desagradável vem da decomposição do suor por bactérias que vivem na pele. As glândulas apócrinas, localizadas nas axilas, liberam uma secreção rica em proteínas e lipídios. As bactérias metabolizam esses compostos, liberando substâncias como os ácidos graxos voláteis e compostos sulfurosos, responsáveis pelo odor característico".

Bella Campos teria reclamado de mau cheiro de Cauã Reymond, diz colunista

A relação entre Bella Campos e Cauã Reymond não estaria muito boa nos bastidores de Vale Tudo. Após boatos de que os dois teriam discutido e que a atriz até teria formalizado uma reclamação sobre ele, agora, o jornalista Leo Dias revelou uma nova informação sobre a "novela" entre os dois.

Segundo informações do integrante do Fofocalizando, a intérprete de Maria de Fátima teria reclamado do cheiro do galã. Bella Campos teria falado que Cauã Reymond estaria fedendo e com mau cheiro.

"Ela falou com ele: ‘Cauã, você está fedendo’ e ele falou assim: ‘Isso é cheiro de masculinidade’”, relatou Leo Dias o que teria acontecido entre os dois nos bastidores.