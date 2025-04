Lucy Ramos se derrete em foto inédita da filha: 'Carregando o amor no colo'

A atriz Lucy Ramos encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma foto inédita de Kyara, sua filha com Thiago Luciano

Lucy Ramos encantou os seguidores das redes nesta terça-feira, 22, ao compartilhar um clique inédito de Kyara, sua filha com Thiago Luciano. A primeira filha do casal veio ao mundo no dia 4 de abril.

Em seu perfil oficial, a atriz compartilhou duas imagens: na primeira ela aparece de pijama e usando uma touca no cabelo. Já na segunda, a mamãe de primeira viagem também aparece com um pijama vinho e touca, só que dessa vez ela está tomando sol e segurando a herdeira nos braços.

Ao dividir os registros, Lucy falou sobre seu "look oficial" e se derreteu poir Kyara. "O look oficial da mamãe no pós-parto. Pijama com cheiro de leite, cabelo preso no grito e a cara da privação de sono. Mas carregando o amor no colo", escreveu a artista na legenda da publicação.

O post encantou os internautas. "Lindezas", disse uma seguidora. "Fofura do dia!", escreveu outra. "Que coisa mais linda essa bebê", afirmou uma fã. "Duas lindas princesas", falou mais uma.

Recentemente, Lucy deu detalhes sobre seu parto. "Entre contrações, respirações profundas e quase 16 h de trabalho de parto, Kyara nasceu. Foi um momento leve, doce, respeitoso e cheio de vida! (...) Em momentos de receios, me senti sempre acolhida. Gratidão, a toda equipe da maternidade que nos recebeu com tanto carinho, atenção e não nos deixou faltar nada! Kyara chegou e junto com essa vida de luz, vai crescendo o amor da mãe e do pai", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucy Ramos (@lucyramos_)

Lucy Ramos revela que sofreu dois abortos

Mãe de primeira viagem, a atriz Lucy Ramos contou que teve um longo processo até conseguir realizar o sonho de ter uma filha. Recentemente, ela deu à luz Kyara, fruto do casamento com Thiago Luciano. Porém, ela disse que sofreu dois abortos durante o processo para engravidar.

"Eu fui uma tentante também, eu tentei engravidar por um tempo e não deu certo. E depois que a gente entendeu que não seria possível, engravidamos. Com 11 semanas, aconteceu o aborto espontâneo. Eu não sofri no início, mas algo dentro de mim, silenciosamente, desapareceu. No ano seguinte engravidei de novo e perdi novamente. Dessa vez foi com sete semanas. Meses depois, engravidei pela terceira vez. E hoje a nossa pequena está com a gente, cheia de saúde, linda". disse a famosa. Saiba mais!

Leia também:Lucy Ramos impressiona com ensaio fotográfico com o marido: 'Casalzão'