Filho de Sthefany Brito rouba a cena ao surgir com look de coelhinho

Sthefany Brito encheu as redes sociais de fofura neste domingo, 20, ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos de seu filho caçula, Vicenzo, de sete meses.

Nos cliques postados em seu perfil oficial, o menino, fruto de seu casamento com Igor Raschkovsky, aparece em clima de Páscoa, usando um macacão de coelhinho.

Ao mostrar o herdeiro engatinhando com o look encantador, a mamãe coruja se derreteu: "O coelhinho mais tutuco de mamãe", escreveu a atriz na legenda da publicação, deixando os fãs encantados. "Que fofinho", disse uma seguidora. "Parece um boneco de tão lindo", afirmou outra. "É tão lindo que parece desenhado", falou uma fã. "Perfeito esse coelhinho", comentou mais uma.

Recentemente Sthefany Brito, que também é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, mostrou Vicenzo em sua aula de natação. "Bom dia com esse pinguinho de gente de sete meses batendo perninha na natação", comentou a artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Sthefany Brito revela 'falha' em sua maternidade

A atriz Sthefany Britto compartilhou um momento de 'falha' de sua maternidade. A famosa mostrou o filho mais velho, Antonio Enrico, de quatro anos, brincando com uma fantasia e contou o que aconteceu depois.

Assim como muitas mães, a irmã de Kayky Brito preferiu deixar o primogênito com a roupa a ter que enfrentar uma briga para ele tirá-la. Afinal, nessa fase, os pequenos às vezes apresentam dificuldade para obedecerem certas ordens, por isso, ela relatou sua 'falha' e contou o que fez.

"Pra você que está aí se sentindo uma mãe não tão boa, saiba que meu filho dormiu com a fantasia que comprei hoje sem levar! De todas as 'batalhas' do dia definitivamente essa eu não escolhi não encarar... Dormiu feliz e com a roupa diretamente da loja", relatou a situação. Confira!

