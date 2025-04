Eva exalta trajetória de Renata no BBB 25: 'Você já venceu'

Nas redes sociais, Eva recordou momentos com Renata no BBB 25 e reforçou a torcida para que a amiga seja a grande campeã do reality show

Eva Pacheco usou as redes sociais nesta terça-feira, 22, para escrever uma mensagem de carinho para Renata Saldanha, sua dupla no BBB 25. A bailarina e fisioterapeuta recordou algumas fotos das duas juntas durante o reality show e exaltou a trajetória da amiga, que está na grande final ao lado de Guilherme e João Pedro.

"Minha parceira de vida e bbb, que jornada linda a gente viveu juntas aí dentro. Hoje meu coração tá a mil, e toda hora me passa um filme na cabeça de tudo que a gente compartilhou, desde a hora que a gente pisou no gramado, até o abraço apertado da minha saída", começou o texto.

"Cada risada, cada olhar de cumplicidade, cada dança doida, cada prova, cada desafio... tantas conversas e tanta coisa que só a GENTE entende. Tudo isso foi real, foi nosso. Ver você chegar até aqui me enche de orgulho. Você jogou com o coração, foi verdadeira do início ao fim, e independente do resultado, você já venceu", afirmou a ex-sister.

Eva falou da saudade que está sentindo de Renata e ressaltou que ela é a sua campeã. "Tô aqui doida de saudade, te vendo brilhar e muito orgulhosa da nossa história e trajetória. Já já te dou um abraço esmagador. Te amo demais, minha campeã! Com carinho, Evinha!", finalizou.

Confira:

Renata abre o jogo sobre possível romance com Maike após o reality

No último sábado, 19, Renata abriu o coração ao conversar com os colegas de confinamento sobre a possibilidade de continuar o romance com Maike fora do BBB 25. Questionada por Guilherme sobre o que espera da relação após o reality, a bailarina foi sincera ao falar dos próximos passos.

"Para mim, isso é meio óbvio. [...] Eu acho que lá fora a vida é diferente, então têm outras coisas para conhecer, minhas e dele. Então acho que vai ter que existir esse momento de, lá fora, a gente se permitir outras coisas, ter uma nova conversa. Mas eu não deixei de viver nada aqui dentro. E não tem mais muito o que eu mostrar, ele já me viu com geleca na cabeça, com pipoca, pó na cara, caindo no molho de tomate, ele já me viu de todos os jeitos", comentou. Saiba mais!

