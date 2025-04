Graciele Lacerda encanta ao mostrar momento fofo da filha: 'Quem aguenta?'

Alerta fofura! A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a filha, Clara, brincando

Graciele Lacerda explodiu o fofurômetro das redes sociais na manhã desta terça-feira, 22, ao mostrar a filha, Clara, de três meses, brincando.

Nos Stories, a influenciadora digital postou um vídeo em que a herdeira, fruto de seu casamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, aparece encantada ao ver um patinho de brinquedo, que faz barulho enquanto anda.

Na imagem, a bebê aparece deitada em um pano no chão e observando atentamente ao brinquedo. Para o momento de diversão, Clara usa um look xadrez nas corees branco e amarelo. Ao registrar o momento, Graciele se derreteu: "Quem aguenta isso?", falou a mamãe coruja.

Essa não é a primeira vez que a filha caçula de Zezé enche as redes sociais de fofura. Neste último domingo, 20, Graciele Lacerda compartilhou cliques de Clara pronta para comemorar sua primeira Páscoa ao lado da família. "A primeira Páscoa da Clara! O coração da nossa família nunca esteve tão cheio de amor. Depois de tantos anos de espera, orações e fé, viver esse momento ao lado da nossa tão sonhada filha é mais do que especial, é um presente divino (...)", afirmou a famosa ao mostrar fotos encantadoras da menina.

Graciele Lacerda mostra a filha com um brinquedo - Foto: Instagram

Graciele Lacerda choca ao mostrar sua barriga

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, revelou como está sua barriga após três meses do nascimento da filha deles, Clara Lacerda Camargo. Nesta segunda-feira, 21, a influenciadora digital postou qual peso apareceu na balança e ainda exibiu como está seu corpo depois de perder mais 5 kg.

Seguindo uma alimentação saudável e fazendo atividade física com frequência, a eleita do sertanejo mostrou que eliminou os 5 kg em 10 dias. Antes, a empresária do ramo da saúde já havia revelado que tinha perdido 11 kg desde a chegada de sua herdeira. Depois de revelar seu peso atual, faltando mais 5 kg para chegar no peso que estava antes da gravidez, Graciele Lacerda postou o antes e depois de sua barriga. Confira!

