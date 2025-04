Nadja Haddad encontra 'sinal' do filho falecido e emociona: 'Bebê anjo'

Ao entrar no carro, Nadja Haddad encontra pingente do filho falecido e emociona ao compartilhar 'sinal' que recebeu do herdeiro; veja

A apresentadora Nadja Haddad compartilhou um "sinal" que recebeu de seu filho falecido, Antônio, ao entrar no carro nesta terça-feira, 22. Em seus stories na rede social, a jornalista postou uma foto do pingente que achou do veículo.

Sem saber quando ou quem deixou o objeto no local, a famosa escreveu que o encontrou e ao virar o coração viu o nome do bebê gravado. "Deus se apresenta nos detalhes, às vezes...", disse antes de dizer o que aconteceu.

"Eu acabei de entrar no carro e vi esse pingente no chão. Não faço ideia de onde ele possa ter caído. Quando viro o coração, o nome do meu bebê anjo... Nem imagino como tenha aparecido, mas nunca mais ficará longe de mim", falou sobre guardar o objeto de lembrança com ela.

Para quem não sabe, os gêmeos de Nadja Haddad nasceram de 23 semanas e três dias. A apresentandora teve um parto prematuro somente José sobreviveu. Antônio faleceu pouco tempo depois do nascimento. O neném que viveu ficou internado por 191 até ter alta e poder ir para casa. Nos últimos dias, ela postou um vídeo de uma conquista marcante no desenvolvimento de José.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🌹Nadja Haddad 🅾️+ (@nadjahaddad)

Nadja Haddad passa por cirurgia

A apresentadora Nadjad Haddad, que comanda o Bake Off Brasil, revelou que passou por uma cirurgia. Ela realizou um procedimento cirúrgico no abdômen para fechar a diástase e remover uma hérnia umbilical, sendo que ambas surgiram após a gestação. Nadja teve filhos gêmeos, José e Antônio, em 2024. O bebê Antônio faleceu com poucas semanas de vida e o bebê José ficou alguns meses na UTI Neonatal, mas já está em casa com a família.

Durante sua recuperação do pós-parto, ela descobriu a diástase e a hérnia em uma consulta médica e decidiu procurar um cirurgião para resolver a questão antes que se tornasse uma complicação de saúde. Nas redes sociais, a comunicadora contou os detalhes que a levaram para a cirurgia e como está sendo sua recuperação. Veja o relato!

