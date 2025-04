Rafaella Santos chama atenção ao posar com Amanda Kimberlly e Helena

A influenciadora digital Rafaella Santos marcou presença na festa de nove meses de Helena, filha de Amanda Kimberlly e Neymar Jr

Rafaella Santos encheu as redes sociais de fofura na noite desta segunda-feira, 21, ao compartilhar fotos inéditas com sua sobrinha e afilhada, Helena.

A influenciadora digital marcou presença na festa de comemoração de nove meses da menina, filha de Amanda Kimberlly com o jogador de futebol Neymar Jr, e posou sorridente ao lado da modelo e da bebê.

Além de mostrar alguns detalhes da festinha, que teve como tema 'Páscoa', Rafaella também se derreteu ao mostrar Helena usando um macacão xadrez com um bordado de coelhinho. "Tutuca 9 meses", escreveu a famosa, acrescentando um emoji de coração.

Além de Helena, Rafaella também é tia de Davi Lucca, de 13 anos, filho de Neymar com a influenciadora digital Carol Dantas, e de Mavie, de um aninho, herdeira do atleta com a influencer Bruna Biancardi. Os dois também estão à espera de mais uma menina, que se chamará Mel.

Confira:

Rafaella Santos posa com Amanda Kimberlly e Helena - Foto: Instagram

Rafaella Santos ganha homenagem da mãe em seu aniversário

A influenciadora digital Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol Neymar Jr., completou 29 anos em março, e ganhou uma homenagem de sua mãe, Nadine Gonçalves. Em sua rede social, a empresária compartilhou uma foto ao lado da herdeira e escreveu uma mensagem especial.

"A minha menina, que hoje, ao comemorar mais um ano de vida, você sinta o cuidado e o amor de Deus por você. Peço a Deus para você poder realizar os seus sonhos e planos, que ele te ajude a cada obstáculos e que você nunca desista, pois, ele sustentará-te aonde você estiver, te dando Fé para não desistir jamais. Filha, você é e sempre será meu maior orgulho. Que somente quem te conhece sabe o coração generoso que você tem, e Deus sabe (...)", escreveu ela em um trecho da homenagem. Confira o post completo!

