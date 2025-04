Especialista explica perda de peso de Graciele Lacerda após gestação: 'Existem riscos'

Graciele Lacerda comemorou em suas redes sociais mais um passo em seu processo de emagrecimento apenas três meses após dar à luz

Em dezembro de 2024, Graciele Lacerda (44) e Zezé Di Camargo (62) celebraram a chegada de Clara. Mais de três meses após o nascimento da filha, a influenciadora digital está em processo de emagrecimento em meio à recuperação pós-parto. Nas redes sociais, ela chamou a atenção ao compartilhar que já perdeu mais de 11 kg até o momento.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Bruno Yamada fala sobre o processo de emagrecimento de mulheres pós-parto. "O que mais dificulta a perda de peso no pós-parto é a grande mudança de rotina. A chegada de um bebê transforma tudo: horários, prioridades, energia disponível... e, com isso, a alimentação acaba ficando em segundo plano".

"Além disso, existe uma cobrança enorme para voltar ao corpo de antes, como se fosse só 'ter foco' que tudo se resolve. Mas o corpo ainda está em recuperação, os hormônios estão se ajustando e, muitas vezes, o cansaço é tanto que não sobra energia para pensar em planejamento alimentar. Por isso, sempre falo que o pós-parto exige um olhar mais gentil e realista", acrescenta.

"O foco tem que ser adaptar a alimentação à nova rotina, sem radicalismos, respeitando esse momento e buscando pequenas estratégias que já ajudam muito no processo. É sobre apoiar, não cobrar.No fim das contas, nada supera uma dieta bem planejada e realmente encaixada no objetivo daquela mulher. O que normalmente acontece é que muita gente erra feio tentando acelerar a perda de peso — e acaba trocando um caminho sustentável por estratégias que só aumentam a frustração", finaliza.

O nutricionista ainda afirma que a amamentação também influencia no processo de emagrecimento: "A amamentação influencia — e pode ser uma grande aliada nesse processo de perda de peso. Durante a amamentação, o corpo tem um aumento natural no gasto calórico diário. Só o fato de produzir leite já consome bastante energia, o que pode ajudar na redução de gordura corporal ao longo do tempo".

"Mas é importante fazer um alerta aqui: mesmo com esse aumento do gasto, o déficit calórico precisa ser controlado. Se a ingestão de calorias for muito baixa, corre-se o risco de afetar a produção de leite, e isso nunca pode ser colocado em segundo plano. Então, o ideal é encontrar um equilíbrio: ajustar a alimentação de forma que contribua para o emagrecimento, mas que também garanta todos os nutrientes e a energia necessária para essa fase tão exigente. Uma dieta bem feita pode fazer toda a diferença — tanto para o corpo quanto para a saúde do bebê", afirma.

Além disso, o especialista aponta que há riscos de perder peso neste período pós-parto, principalmente com poucos meses após dar à luz, como o caso da influenciadora digital. "Sim, existem riscos sim — e é por isso que esse processo precisa ser feito com muito cuidado e responsabilidade. No pós-parto, o corpo ainda está em recuperação. Tem o fator hormonal, a cicatrização (em casos de cesárea), a adaptação à nova rotina, sem falar da amamentação. Tudo isso consome energia e exige muito da mulher. Então, tentar forçar uma perda de peso rápida pode prejudicar a produção de leite, atrapalhar a recuperação e ainda causar um desgaste emocional enorme", declara.

"No caso da Graciele, que teve bebê há apenas três meses, o mais indicado nesse momento é focar em uma alimentação equilibrada, que forneça os nutrientes certos para ela se recuperar bem, ter disposição e, se estiver amamentando, manter a produção de leite com qualidade. O emagrecimento pode até acontecer naturalmente com esses ajustes, mas ele não deve ser a prioridade agora. A melhor estratégia nesse início é cuidar da base: comer bem, respeitar o corpo, dormir quando der (sabemos que é difícil nessa fase) e, aos poucos, retomar hábitos saudáveis", conclui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Leia também: Graciele Lacerda rebate críticas sobre rotina de higiene da filha: 'Suficiente'