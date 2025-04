Ex-atriz mirim, Sophie Nyweide morre de forma misteriosa: ‘Investigação em andamento'

A ex-atriz mirim Sophie Nyweide morreu no dia 14 de abril e a causa da morte ainda é um mistério: ‘Ela estava com outras pessoas’

A ex-atriz mirim Sophie Nyweide morreu aos 24 anos de idade e a causa da morte ainda é um mistério. Ela fez sucesso na infância ao atuar em filmes de Hollywood, como Mammoth, An Invisible Sign, Bella, Margot at the Wedding e Shadows & Lies, mas estava longe da telona há vários anos. Com isso, a notícia da morte dela pegou os cinéfilos de surpresa.

De acordo com o site TMZ, a jovem morreu no dia 14 de abril. A mãe dela, Shelly, contou que a causa da morte da filha ainda está sob investigação e que a filha estava com amigos quando faleceu de forma misteriosa .

“Estamos muito arrasados e de luto. Tudo o que posso dizer é que sua atuação foi breve, mas muito feliz. Sei que ela usava drogas e era uma jovem baixinha. Ela estava com outras pessoas quando morreu. Eu não as conhecia. Há uma investigação em andamento. Os resultados da autópsia ainda não saíram, disseram que levaria de 6 a 8 semanas. Então, não posso afirmar nada com certeza”, disse ela ao TMZ.

No obituário, a família de Sophie destacou o lado artístico dela. "Sophie era uma menina gentil e confiante. Isso a deixava frequentemente vulnerável a abusos. Ela escrevia e desenhava vorazmente, e grande parte dessa arte retrata a profundidade que ela possuía, e também representa a dor que sofreu. Muitos de seus escritos e obras de arte são roteiros de suas lutas e traumas. Mesmo com esses roteiros, diagnósticos e suas próprias revelações, as pessoas mais próximas a ela, além de terapeutas, policiais e outros que tentaram ajudá-la, estão desolados por seus esforços não terem conseguido salvá-la de seu destino. Ela se automedicou para lidar com todo o trauma e vergonha que carregava dentro de si, e isso resultou em sua morte. Ela disse repetidamente que 'lidaria com isso' sozinha e foi obrigada a rejeitar o tratamento que poderia ter salvado sua vida", afirmaram.

